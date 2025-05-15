Некогда страдать: как живет вдова Левкина

Вдова певца Владимира Левкина рассказала о том, как сегодня складывается ее жизнь без мужа. Маруся Левкина полностью сконцентрировалась на дочери Нике.

Владимир Левкин ушел из жизни шесть месяцев назад. Он долго болел раком. Молодая жена артиста тяжело переживала личную потерю, как и ее маленькая дочка. Именно ребенок помог Марусе преодолеть боль утраты.

В недавнем интервью жена певца рассказала о том, чем занимается сама и как воспитывает единственную дочь Нику после смерти мужа. Оказывается, младшая дочка артиста ходит в студию «Непоседы». Мама пророчит ей большое будущее. Свою жизнь Маруся посветила дочери. Ника учится в школе с театральным уклоном, занимается в вокальной студии и еще занята в «Непоседах». Мама девочки всюду развозит ее на машине.