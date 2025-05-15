Некогда страдать: как живет вдова Левкина

Марина Левкина с дочкой Никой. Фото: Global Look Press
Вдова Левкина: «Когда моя дочь станет звездой, я первая кину камень в того, кто скажет, что по блату»
Вдова певца Владимира Левкина рассказала о том, как сегодня складывается ее жизнь без мужа. Маруся Левкина полностью сконцентрировалась на дочери Нике.
Владимир Левкин ушел из жизни шесть месяцев назад. Он долго болел раком. Молодая жена артиста тяжело переживала личную потерю, как и ее маленькая дочка. Именно ребенок помог Марусе преодолеть боль утраты.
В недавнем интервью жена певца рассказала о том, чем занимается сама и как воспитывает единственную дочь Нику после смерти мужа. Оказывается, младшая дочка артиста ходит в студию «Непоседы». Мама пророчит ей большое будущее. Свою жизнь Маруся посветила дочери. Ника учится в школе с театральным уклоном, занимается в вокальной студии и еще занята в «Непоседах». Мама девочки всюду развозит ее на машине.
«Когда моя дочь станет, дай Бог, звездой, я первая кину камень в того, кто скажет, что ей все досталось по блату. Чтобы вкалывать, как эта девочка, надо иметь огромную выдержку», - приводит mk.ru слова Маруси Левкиной.
Маруся Левкина с дочкой Никой. Фото: Global Look Press
Вдова певца намекнула, что такая ежедневная занятость отвлекает их обоих от переживаний. Трагедия отходит на второй план. Они с дочерью выбрали именно такую позицию в семье. Марусе нравится, что она занята своим ребенком по максимуму.
«Просто некогда страдать», - говорит Левкина.
На похоронах артиста его молодую вдову многие винили в том, что она не выказывала горя на публике, стараясь сдерживать слезы. В Сети критиковали Марусю Левкину и за то, что она слишком красиво выглядела на панихиде: кому-то показалось, что вдова музыканта нашла время, чтобы сделать укладку и накраситься. Другие наоборот, поддержали жену Владимира Левкина, когда она пояснила, что всегда старалась быть красивой для мужа. И даже в такой скорбный миг она не хотела его подвести.