Вдова Левкина 'заложила' именную звезду на могиле мужа: "Ничего уже и сказать не сможет"

Вдова Владимира Левкина Марина рассказала, как ей пришла идея памятника мужу. Она поделилась, что знала музыканта настолько хорошо, что понимала, как ему угодить даже после смерти. Марина Левкина фактически 'заложила' именную звезду супруга.

Марина Левкина рассказала о памятнике покойному мужу

В ноябре исполнился год со дня кончины экс-солиста группы 'На-На' Владимира Левкина. В скорбный день на его могиле на Троекуровском кладбище открыли памятник. Как рассказала вдова Левкина, Марина, теперь там появилась именная звезда Левкина. И это была ее идея.

"Я как никто другой знала, что он любит и чему бы он улыбнулся", — цитирует Марину Левкину MK.RU.

Она добавила, что заложить именную звезду при жизни Владимира Левкина было невозможно. Музыкант был очень скромным человеком и начал бы протестовать против такого жеста. Левкин сослался бы на то, что есть много более достойных людей, чем он.

"А сейчас, видите, ничего уже и сказать не сможет", — заключила Марина Левкина.

Вдова певца поблагодарила его поклонников за участие в создание памятника. Они собирали деньги. И теперь могут прийти, посмотреть и убедиться, что в каждом камне и гранитной крошке есть и их вложения.

Ранее старшая дочь Владимира Левкина говорила, что довольна монументом. Виктория заявила, что памятник ее отцу получился достойным и красивым.

А Марина Левкина рассказывала, что никаких споров о наследстве в их семье не возникло. И двери их дома всегда открыты для старшей дочери музыканта. Марина сообщила, что если Виктория захочет поселиться в нем, то ее непременно пустят.

