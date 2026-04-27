Вдова Алексея Пиманова в слезах прижалась лбом к гробу

Гражданская супруга покойного, актриса Ольга Погодина, долгое время не могла отойти от гроба, прощаясь с любимым. После завершения траурной церемонии в Большом траурном зале гроб с телом Алексея Викторовича доставили к месту его упокоения на центральной аллее кладбища.

По данным корреспондентов Teleprogramma.org, Ольга Погодина подошла к гробу и несколько минут стояла, прижавшись лбом к крышке, не в силах сдержать эмоции. Траурная процессия замерла, ожидая, пока вдова наберется сил.

После этого гроб опустили в могилу. Первыми бросить горсть земли на гроб покойного вызвались самые близкие люди. Среди них был и старший сын Алексея Пиманова — Денис Пиманов, который держался стойко, но на его лице читалась глубокая скорбь.

Напомним, что только после смерти Алексея Пиманова публика узнала о том, что у него была гражданская жена — актриса Ольга Погодина, с которой он прожил 13 лет.

Также на прощании выяснилось, что у пары есть общая маленькая дочь. Она и обнаружила тело отца в доме.

Семья долгие годы скрывала свои отношения от общественности, и только трагедия вскрыла эту тайну.