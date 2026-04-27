«О существовании дочери никто не знал»: тайна семьи Пиманова раскрылась на похоронах

Журналист много лет вел программу «Человек и закон», но его собственная жизнь долгое время оставалась загадкой для публики. Только сейчас, после его смерти, раскрылась трогательная тайна, которую семья хранила долгие годы.

Похороны Алексея Викторовича прошли с соблюдением всех государственных почестей. На мероприятии присутствовали первые лица страны, а также близкие друзья и коллеги, которые пришли отдать последний долг легендарному журналисту. Все они были в черном. И лишь одна деталь выделялась на фоне общего траура — рядом с убитой горем гражданской женой Ольгой Погодиной стояла маленькая девочка, которую никто из посторонних раньше не видел.

Актриса Ольга Погодина, которая долгое время скрывала свои отношения с Пимановым, наконец раскрыла правду. Оказывается, их с Алексеем связывали не просто дружеские или рабочие отношения, а многолетний роман. Более того, у пары есть общий ребенок.

В своей прощальной речи Ольга публично призналась:

«Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось».

Так стало известно, что у звездной четы подрастает дочь, о которой широкая общественность не догадывалась.

Известная актриса театра и кино Ольга Погодина действительно долго скрывала свою личную жизнь. Она предпочитала не афишировать отношения с телеведущим, и немногие в окружении знали об их связи.

На публике они практически не появлялись вместе, редко обсуждали друг друга в интервью и вели максимально замкнутый образ жизни. Только после трагедии стало ясно, что их союз был гораздо более серьезным, чем считалось.