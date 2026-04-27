В снежной Москве прощаются с Алексеем Пимановым, венки прислали Путин, Мишустин и Белоусов

Сегодня в Москве наступила зима, повсюду лежит снег. И в этот день у Большого траурного зала Троекуровского кладбища, проходит церемония прощания с известным журналистом, телеведущим и президентом медиахолдинга «Красная звезда» Алексеем Пимановым.

Как люди прощаются с известным журналистом

Кажется, что не только люди, но и природа плачет. А сотни людей приносят цветы к месту прощания, которое началось в полдень.

Кто прислал венки на прощание

Венок в память о телеведущем, который на протяжении многих лет был лицом программы «Человек и закон», прислал и президент России Владимир Путин.

Почти все пространство зала заполнено венками. Среди отправителей, помимо главы государства, значатся министр обороны Андрей Белоусов и премьер-министр Михаил Мишустин.

Также венки прислали различные СМИ, киностудии, медиахолдинги, губернаторы и коллектив Государственного Кремлевского дворца.

Кроме того, рядом с портретом известного журналиста можно увидеть венок с надписью: «Любимому папе царствия небесного».

У Алексея Пиманова остались два взрослых сына: Денис и Артем от первого брака, а также приемная дочь Дарья от союза с Валентиной Пимановой.