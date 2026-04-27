Тело Алексея Пиманова обнаружила в квартире его маленькая дочь

На церемонии прощания с телеведущим Алексеем Пимановым его близкий друг шокировал присутствующих откровением. Оказалось, что первым человеком, который обнаружил журналиста после того, как у него остановилось сердце, была его маленькая дочь.

«Его нашла маленькая дочка», — добавил друг, намекнув, что ребенок столкнулся с невыносимой психологической травмой.

Эта подробность стала шоком для всех присутствующих. В зале повисла тишина, многие не могли сдержать слез.

Друг семьи, имя которого не разглашается, выступил с эмоциональной речью у гроба. Он рассказал о многолетней дружбе и о том, как тяжело ему осознавать произошедшее.

«Живу все эти дни с вопросом «Почему?». Даже на секунду не мог себе представить, что это произойдет. В следую году было бы 40 лет, как мы дружим, а в итоге будет 40 дней… Он крестный моей дочки, мой ближайший друг. Это для меня какая-то несправедливость. Мы пытаемся сохранить все, что делал он», — поделился он.

Напомним, что ранее гражданская жена Алексея, актриса Ольга Погодина, на прощании публично призналась, что у пары есть общая дочь. О существовании ребенка широкая публика не знала.

Судя по словам друга семьи, девочка была очень близка с отцом. И то, что она оказалась в эпицентре трагедии, делает эту потерю еще более невыносимой для родных.

Алексей Пиманов скоропостижно скончался 23 апреля от острой сердечной недостаточности. Ему было 64 года. Он был ведущим программы «Человек и закон» на протяжении 30 лет, а также президентом медиахолдинга «Красная звезда» и известным режиссером.