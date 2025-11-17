В туфлях на снегу: Лерчек и ее избранник-аргентинец станцевали танго

Отец четвертого ребенка блогера Лерчек, танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини, перешел к 'тяжелой артиллерии'. В личном блоге он разместил видео, на котором танцует танго вместе с Лерчек. Сомнений в его отцовстве после таких кадров ни у кого не осталось.
Танго Лерчек на снегу
Кадры, которыми поделился Луис, невероятно красивы. Он и Лерчек облачены в черные наряды и танцуют горячее танго на ковре из белейшего снега. Выглядит все потрясающе.
Кадры сняты до беременности Лерчек. И до ее домашнего ареста.
"Танго в России", — подписал кадры с Лерчек Луис.
Блогер Лерчек и ее избранник-аргентинец Луис. Фото: соцсети Луиса Сквиччиарини
Корыстная беременность
На днях стало известно, что блогер Лерчек готовится в четвертый раз стать мамой. Беременность протекает на фоне пикантных обстоятельств. Лерчек сейчас находится под домашним арестом. Она и ее бывший муж подозреваются в выводе за границу крупных денежных сумм.
Предполагается, что из-за беременности Лерчек удастся избежать реального наказания. По оценке юристов, ее могут приговорить к условному сроку заключения.
Что избранник Лерчек сказал о ее беременности
Разумеется, всех интересовало, от кого Лерчек ждет ребенка. Виновник торжества отмалчиваться не стал. Танцор из Аргентины, который уже давно опекает Лерчек, признался, что она ему не жена, но беременна от него. Луис заявил, что очень любит Лерчек.
У блогерши есть еще трое детей. Они были рождены в первом браке Чекалиной.
