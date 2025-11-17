В туфлях на снегу: Лерчек и ее избранник-аргентинец станцевали танго

Отец четвертого ребенка блогера Лерчек, танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини, перешел к 'тяжелой артиллерии'. В личном блоге он разместил видео, на котором танцует танго вместе с Лерчек. Сомнений в его отцовстве после таких кадров ни у кого не осталось.

Танго Лерчек на снегу

Кадры, которыми поделился Луис, невероятно красивы. Он и Лерчек облачены в черные наряды и танцуют горячее танго на ковре из белейшего снега. Выглядит все потрясающе.

Кадры сняты до беременности Лерчек. И до ее домашнего ареста.