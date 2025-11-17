Тренер Лерчек по танцам сделал признание: "Она не моя жена, но беременна"

37-летний аргентинец и тренер по танцам Луис Сквиччиарини сделал заявление на фоне беременности Лерчек. Молодой человек признался, что знаком с некоей очень известной в России дамой. Он объявил, что она ждет от него ребенка.

Признание предполагаемого отца будущего ребенка Лерчек

Тренеру по танцам, аргентинцу Луису Сквиччиарини, уже давно приписывают страстный роман с блогером Валерией Чекалиной. А на днях стало известно, что Лерчек готовится стать мамой в четвертый раз. Луис вышел на связь и дал понять, что именно он — будущий счастливый папаша малыша, которого носит под сердцем блогерша.

"У меня есть девушка, и я ее очень люблю! На самом деле она беременна, шестой месяц", — поделился Луис.

Танцор добавил, что тренируются они с его избранницей довольно активно. Он беспокоится, не причинит ли это вред маме и будущему малышу. Но по его словам, беременная возлюбленная утверждает, что чувствует себя отлично и контролирует ситуацию.

"Она не моя жена, но беременна. И она известная, поэтому я очень-очень осторожен", — добавил Луис.

Что происходит с Лерчек

Блогер Лерчек уже больше года находится под домашним арестом. Она и ее бывший муж, блогер Артем Чекалин, подозреваются в выводе крупных сумм из России в иностранные банки. Забеременела Лерчек не просто так.

Мария Погребняк уверена, что теперь Чекалина сможет избежать наказания за свои действия. Беременность и рождение малыша станут смягчающими обстоятельствами. И суд проявит снисходительность.

Избранник Лерчек всегда ее поддерживает. Он влюблен в Чекалину. Луис даже простил ей интрижку с женатым Натаном на шоу 'Звезды в джунглях'.

Будущий ребенок станет четвертым по счету для Лерчек. В браке с Артемом Чекалиным она родила близнецов Алису и Богдана и сына Льва.

По материалам телеграм-канала Mash

