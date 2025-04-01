Чекалина с бывшим мужем должны были участвовать в «Выжить в Дубае», но в день вылета попали под арест

Не так давно стало известно о том, что Валерия Чекалина, которую поклонники знают как Лерчек, и ее теперь уже бывший муж Артем должны были принимать участие в проекте «Выжить в Дубае». Но именно в день вылета пару арестовали. Таким образом, бывшие супруги подвели команду шоу. Лерчек и Артему Чекалиным пришлось экстренно искать замену.

«Чекалины должны были лететь на «Выжить в Дубае», но в этот же день звучит новость, что они арестованы и, естественно, никуда не летят. В тот момент мы все были в аэропорту, а они еще даже не добрались. К ним с автоматами домой зашли, они спали. Мы поднимаем шампанское за то, что летим снимать новое шоу, листаем новостную ленту и видим, что два участника из семи выбывают», — рассказала креативный продюсер Полина Рябинина в подкасте шоу «Max за кулисами».

Также она дала понять, что для пары уже были подготовлены костюмы. И их арест стал ударом для всей съемочной группы. К счастью, инцидент с участниками удалось уладить. Однако когда Лерка Чекалина участвовала в проекте «Звезды в джунглях» она в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз из-за своих любовных похождений. Девушку заподозрили в романе с рэпером Натаном. Тот постоянно уединялся с Чекалиной, что раздражало Алану Мамаеву. Она подозревала, что Натан изменял своей жене. На тот момент в отношениях пары была пауза, но они не развелись. А вот Лерчек уже была свободной девушкой.