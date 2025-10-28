Не стало звезды сериала 'Полицейский с Рублевки' Романа Попова

Стало известно о смерти 40-летнего звезды сериала 'Полицейский с Рублевки' Романа Попова. Актер скончался после рецидива рака мозга.
Что случилось с Романом Поповым
Рецидив рака мозга случился у Романа Попова летом этого года. В своем телеграм-канале актер сообщил поклонникам о беде и обратился к ним за помощью в сборе средств на лечение. Роман Попов рассказал, что почти не видит, не может самостоятельно есть и передвигаться.
"Я ничего не вижу правым глазом, вижу плохо левым глазом. А мне очень хочется работать и очень хочется жить", — говорил Роман Попов в видеообращении в телеграм-канале.
Было очевидно, что Роман Попов испытывает неловкость, прося помощи у поклонников. Он извинялся за свою просьбу. В Сети откликнулись на призыв о помощи.
Кто-то перечислял Роману по сто рублей. Кто-то перевел на его счет 200 тысяч рублей.
Когда Роману Попову поставили диагноз
Злокачественную опухоль мозга у Романа Попова обнаружили в 2018 году. Тогда деньги на его лечение собирали коллеги Романа по Comedy Club. Через какое-то время болезнь отступила. Врачи констатировали ремиссию.
Роман Попов тогда признавался, что чувствует себя очень счастливым. Но спустя несколько лет рак вернулся. И актер уже не смог ему противостоять. Роман Попов скончался на 41-м году жизни, сообщил
Кто поддерживал Романа Попова во время болезни
Во время борьбы с онкологическим заболеванием Романа Попова поддерживали не только друзья и поклонники. Рядом с Романом всегда была жена Юлия и трое детей — дочери Елизавета и Марта и сын Федор. Младшая дочь Попова появилась на свет, когда он уже был болен раком.
