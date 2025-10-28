Не стало звезды сериала 'Полицейский с Рублевки' Романа Попова

Стало известно о смерти 40-летнего звезды сериала 'Полицейский с Рублевки' Романа Попова. Актер скончался после рецидива рака мозга.

Что случилось с Романом Поповым

Рецидив рака мозга случился у Романа Попова летом этого года. В своем телеграм-канале актер сообщил поклонникам о беде и обратился к ним за помощью в сборе средств на лечение. Роман Попов рассказал, что почти не видит, не может самостоятельно есть и передвигаться.

"Я ничего не вижу правым глазом, вижу плохо левым глазом. А мне очень хочется работать и очень хочется жить", — говорил Роман Попов в видеообращении в телеграм-канале.

Было очевидно, что Роман Попов испытывает неловкость, прося помощи у поклонников. Он извинялся за свою просьбу. В Сети откликнулись на призыв о помощи.

Кто-то перечислял Роману по сто рублей. Кто-то перевел на его счет 200 тысяч рублей.

Когда Роману Попову поставили диагноз

Злокачественную опухоль мозга у Романа Попова обнаружили в 2018 году. Тогда деньги на его лечение собирали коллеги Романа по Comedy Club. Через какое-то время болезнь отступила. Врачи констатировали ремиссию.

Роман Попов тогда признавался, что чувствует себя очень счастливым. Но спустя несколько лет рак вернулся. И актер уже не смог ему противостоять. Роман Попов скончался на 41-м году жизни, сообщил MK.RU со ссылкой на новостные телеграм-каналы.

Кто поддерживал Романа Попова во время болезни

Во время борьбы с онкологическим заболеванием Романа Попова поддерживали не только друзья и поклонники. Рядом с Романом всегда была жена Юлия и трое детей — дочери Елизавета и Марта и сын Федор. Младшая дочь Попова появилась на свет, когда он уже был болен раком.