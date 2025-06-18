Объявлена дата прощания с Натальей Теняковой, бабой Шурой из 'Любовь и голуби'

Стала известна дата прощания с актрисой Натальей Теняковой. Новость о скорбном мероприятии появилась на сайте МХТ имени Чехова. Проститься с любимой актрисой смогут все поклонники ее таланта.

Наталью Тенякову похоронят 20 июня. Гражданская панихида начнется в МХТ имени Чехова в 11 утра. Затем состоится прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы номер 1.

"Прах Натальи Максимовны будет упокоен на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Юрским", — говорится в сообщении МХТ имени Чехова.

Сергей Юрский был мужем Натальи Теняковой. В браке они прожили около 50 лет. До кончины Сергея Юрьевича в феврале 2019 года.

В паре с Юрским Тенякова сыграла одну их своих самых ярких ролей — бабу Шуру в культовой комедии режиссера Владимира Меньшова 'Любовь и голуби'.