Объявлена дата прощания с Натальей Теняковой, бабой Шурой из 'Любовь и голуби'

Стала известна дата прощания с актрисой Натальей Теняковой. Новость о скорбном мероприятии появилась на
Наталью Тенякову похоронят 20 июня. Гражданская панихида начнется в МХТ имени Чехова в 11 утра. Затем состоится прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы номер 1.
"Прах Натальи Максимовны будет упокоен на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Юрским", — говорится в сообщении МХТ имени Чехова.
Сергей Юрский был мужем Натальи Теняковой. В браке они прожили около 50 лет. До кончины Сергея Юрьевича в феврале 2019 года.
В паре с Юрским Тенякова сыграла одну их своих самых ярких ролей — бабу Шуру в культовой комедии режиссера Владимира Меньшова 'Любовь и голуби'.
Нина Дорошина, Сергей Юрский и Наталья Тенякова. Фото: кадр фильма 'Любовь и голуби', 1984 год
Наталья Тенякова скончалась в ночь на 18 июня. Актрисе было 80 лет. По некоторым данным, смерть наступила во сне. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Так Наталья Тенякова выглядела в последние годы жизни. Фото: Global Look Press
Наталья Тенякова до самых своих последних дней играла в спектаклях МХТ. В афише театра значится спектакль с ее участием. Планировалось, что актриса выйдет на сцену 26 июня в постановке '9-й ряд. 10-е, 11-е место'. А 3 июля Наталья Максимовна должна была отметить свой 81-й день рождения.
В социальных сетях поклонники актрисы скорбят о ее смерти. Они считают, что уходит эпоха гениальных, настоящих талантливых артистов.
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