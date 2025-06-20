Как Наталья Тенякова испортила кожу ради роли бабы Шуры и при чем здесь грибы

18 июня этот мир покинула знаменитая актриса, народная артистка России Наталья Тенякова. За ее плечами была солидная фильмография и знаковые работы в театре. Но широкая аудитория знает Тенякову прежде всего как бабу Шуру из комедии "Любовь и голуби" Владимира Меньшова.

Эта роль и принесла ей настоящую народную любовь. Равно как и ее мужу, сыгравшему дядю Митяя.

Как появилась пьеса "Любовь и голуби"

На самом деле пьесу о жизни обычной деревенской семьи написал драматург Владимир Гуркин. За основу он взял реальные события из жизни соседей, проживавших в Черемхово. Его соседа Василия Кузякина пыталась увести из семьи коллега по работе. Но, к счастью, семейные узы оказались крепче женского коварства.

Поскольку Василий из Черемхово увлекался разведением голубей, этот факт нашел отражение в пьесе. А сам Гуркин, питавший слабость к этим птицам, включил слово "голуби" в название произведения.

Прежде чем приступить к написанию пьесы, автор заручился согласием соседей на использование их истории. Кузякины не возражали, но попросили изменить имена персонажей.

Однако Владимир Гуркин, по всей видимости, либо забыл, либо намеренно оставил все без изменений. В пьесе главных героев звали Василий и Надежда. Прототипы персонажей обиделись на писателя и долгое время не общались с ним.

Но после установки памятника героям фильма Владимира Меньшова в Черемхово, настоящие Кузякины смирились и оставили свои обиды в прошлом.

Пьеса была поставлена в театре. И там-то ее и увидел режиссер Владимир Меньшов и решил экранизировать.

Как Сергей Юрский претендовал на роль Василия Кузякина

Изначально на роль Василия Кузякина рассматривался Сергей Юрский. Однако после просмотра проб Владимир Меньшов решил, что эту роль должен исполнить Александр Михайлов. А вот Надежду сыграла Нина Дорошина.

Юрскому же он предложил воплотить образ дяди Мити — комичного соседа, чуть не погубившего свою жену из-за выпивки. А на роль его жены пригласил реальную супругу Сергея Юрского — Наталью Тенякову.

Тенякову терзали смутные сомнения, что она сможет сыграть деревенскую жительницу. Сама она принадлежала к поколению петербургских интеллигенток и не имела практически ничего общего с бабой Шурой.

Артистка могла бы отказаться от роли, но… съемки проходили в Карелии. А Наталья Максимовна обожала собирать грибы, которыми славились эти места. Это и стало решающим фактором, а не финансовые соображения или перспектива признания.