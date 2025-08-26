В каких условиях Леонтьев живет в Казани: только президентский люкс, частное шоу за 15 млн рублей

Валерий Леонтьев все-таки прилетел на фестиваль Игоря Крутого "Новая волна" в Казани. Отдыхать артист не стал и сразу же отправился на репетицию.

Гостиница рядом с Кремлем

Прилетевший из Америки в Казань Леонтьев заселился в президентский люкс. Сопровождал музыканта только один охранник — по нынешним меркам достаточно скромно. Валерий остановился в одной из самых дорогих гостиниц города с видом на Кремль. Давать какие-либо комментарии журналистам он отказался. И сразу же выехал на репетицию.

Леонтьев должен исполнить вживую сразу пять песен на "Новой волне". На фестиваль Валерий Яковлевич прилетел по личной просьбе Игоря Крутого. Говорят, что композитор уговорил артиста выступить на мероприятии. Хотя вот уже пять лет Леонтьев избегает подобных появлений на публике.

За это время он радовал российского зрителя своими выступлениями лишь дважды. И то на юбилейных концертах продюсера в Москве. А годом ранее певец и вовсе объявил о завершении концертной деятельности, передает Telegram-канал Mash .

Частное мероприятие за 15 млн рублей

Уже многие годы Леонтьев живет в Майами. При этом журналисты выяснили, за какую сумму Валерий Яковлевич готов выступить на частном мероприятии. Цена вопроса — скромные 15 млн рублей. И это без учета технического и бытового райдера. При этом певец готов отправиться в любую точку мира, перелет тоже за счет заказчика, пишет Super .

Райдер у Леонтьева простой: вода, фрукты, бутерброды и виски. Стоить заметить, что в меню нет устриц и черной икры. А вот оплата апартаментов для звезды обойдется недешево. Ему нужен номер стоимостью от 400 тысяч рублей в день.