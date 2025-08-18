"Талантливее и ярче нет никого": нереальный успех Леонтьеву в России предрек известный продюсер

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org оценил шансы на успех Валерия Леонтьева, вернувшегося в Россию. Он назвал Леонтьева эталоном артиста. Но будут ли аншлаги?

Валерий Леонтьев — талант и яркость

Леонид Дзюник заявил, что Валерий Леонтьев — непревзойденный артист. И раз 76-летнего вокалиста приглашают выступать, значит, в этом есть нужда. Публика хочет его видеть и ждет.

По словам Дзюника, Леонтьев легко соберет аншлаги. Ведь второго такого исполнителя в нашей стране нет. Дзюник назвал Валерия Яковлевича эталоном артиста.

"А кто еще настолько талантливый, яркий артист сегодня, кроме как Валерий Яковлевич Леонтьев?! Талантливее и ярче нет никого. Значит, есть потребность в нем, его приглашают, хотят видеть. А зачем отказываться, если тебя хотят видеть?" — высказался Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org.

Ответ Вике Цыгановой

Леонид Дзюник поставил на место Вику Цыганову. Та позволила себе ранее нелестно отозваться о выступлении Леонтьева. Она заявила, что ее тонкая душевная организация не может вынести подобного зрелища.

"Еще Вике Цыгановой совать свой нос в то, что из себя представляет Валерий Леонтьев. Молчала бы в тряпочку, алкоголичка!" — сказал Леонид Дзюник.

Продюсер поставил Валерия Леонтьева в один ряд с такой мировой знаменитостью, как Тина Тернер. Дзюник считает, что песни Валерия Яковлевича поклонники будут помнить и петь еще много-много лет. Не в пример современным певцам.

"Леонтьев — эталон артиста, как Тина Тернер. Песни Леонтьевой, Кадышевой — душа русского народа. Всякие Чеботины — это полное барахло! Многие сейчас вспоминают песни Тимати? Их что, поют за столом? Пройдет несколько лет — и все забудут про них. А песни Киркорова поют, Кадышевой поют, Леонтьева поют. Я лично очень люблю Валерия Яковлевича", — признался Дзюник.

Когда и где выступит Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев уже прилетел в Россию из США. На днях он побывал в Академии Игоря Крутого. Поклонники же смогут увидеть выступление Валерия Леонтьева на фестивале 'Новая волна'.

Масштабное мероприятие пройдет в Казани с 21 по 26 августа. Валерий Леонтьев посетит его по приглашению Игоря Крутого. На сцене он исполнит самые известные свои хиты.