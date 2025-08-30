Успенская раскритиковала избранника 35-летней дочери: "Он не тянет"

Певица Любовь Успенская дала понять, что ей не очень симпатичен избранник 35-летней дочери Татьяны. Звезда сделала заявление о нем. Почему она считает, что Никита Плотников не подходит ее наследнице?

Что Успенская говорит об избраннике дочери?

Любовь Успенская считает, что молодой человек не соответствует Татьяне. По ее словам, он не очень-то стремится к успеху. Тогда как Таня многое делает для саморазвития.

"На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает…" — поделилась Любовь Успенская в интервью 5-tv.ru.

Но Любовь Залмановна свое мнение держит при себе. Дочери ничего такого о ее новом ухажере не говорит. Считает, что та и без нее разберется.