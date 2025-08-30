Успенская раскритиковала избранника 35-летней дочери: "Он не тянет"

Певица Любовь Успенская дала понять, что ей не очень симпатичен избранник 35-летней дочери Татьяны. Звезда сделала заявление о нем. Почему она считает, что Никита Плотников не подходит ее наследнице?
Что Успенская говорит об избраннике дочери?
Любовь Успенская считает, что молодой человек не соответствует Татьяне. По ее словам, он не очень-то стремится к успеху. Тогда как Таня многое делает для саморазвития.
"На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает…" — поделилась Любовь Успенская в интервью
5-tv.ru.
Но Любовь Залмановна свое мнение держит при себе. Дочери ничего такого о ее новом ухажере не говорит. Считает, что та и без нее разберется.
"Ну, я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор", — мудро заметила певица.
Любовь Успенская и ее дочь Татьяна. Фото: Global Look Press
Как развиваются отношения дочери Успенской и ее избранника
Татьяне Плаксиной в декабре исполнится 36 лет. Замужем она еще не была. Детей у Татьяны тоже пока нет. И она бунтует против них.
Своего возлюбленного она рассекретила в Сети не так давно. Сейчас пара периодически живет в доме Любови Успенской. И это не способ родительского контроля.
Просто Успенская иначе не будет видеть ни дочь, ни ее возлюбленного. Ведь она очень востребованная артистка. Любовь Успенская уже познакомилась с семьей Таниного избранника.
Мама и сестра Никиты произвели на Любовь Успенскую хорошее впечатление. Избранник Татьяны моложе нее на девять лет. Но это не мешает их отношениям.
Ранее у Любови Успенской и ее дочери были очень сложные отношения. Татьяна исчезала без предупреждения, заставляя звездную мать переживать за себя. Но сейчас они выстроили общение.
Хотя Любовь Залмановна своими заявлениями запросто может все испортить. Певица фактически ходит по краю. Ранее Успенская анонсировала важное событие в жизни дочери в сентябре.
