Личная жизнь дочери Успенской: новый возлюбленный, отношения с британским художником, роман с Георгием Ростовщиковым

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассекретила своего избранника. Его зовут Никита Плотников. Парню 27 лет, он на восемь лет моложе Татьяны. Однако это нисколько не смущает дочь артистки.
Она признается, что молодой человек покорил ее чувством юмора и умом. По словам Татьяны, Никита помогает ей во всем. Она называет его ангелом.
Чем занимается новый возлюбленный Татьяны Плаксиной
По словам Плаксиной, они познакомились, когда Никита нашел ее в соцсетях и написал сообщение. Потом они сходили на ужин. И все завертелось! Судя по всему, роман начался в апреле.
Тогда Любовь Успенская на премии "Женщина года" на вопрос корреспондента Teleprogramma.org, какими качествами должен обладать избранник ее дочери, ответила так: "Он должен быть умным. Уже такой есть. Умный, талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен".
Под это описание как раз и подходит Никита, который, на первый взгляд, не стремится к публичности. Его социальные сети отличаются скромностью: немного фотографий, минимум текста и отсутствие ярких фильтров, характерных для шоу-бизнеса.
Никита занимается строительным бизнесом и играет в хоккей на любительском уровне. Фотографии с хоккейной площадки демонстрируют его уверенность, на них Плотников выглядит как опытный игрок.
Татьяна Плаксина и Никита Плотников. Фото: соцсети
Среди немногочисленных публикаций Никиты есть фото с маленьким ребенком, очень похожим на него. Подписи нет, но предполагается, что это его сын. Роман с Никитой, конечно, это не первые отношения в жизни Татьяны.
Отношения с художником по имени Шейн
В 2016 году 26-летняя Татьяна встречалась с 35-летним художником из Великобритании по имени Шейн. Они познакомились во Франции и вместе проживали в квартире в Лионе.
Именно Шейн научил Плаксину азам рисования и грунтовки холста. После чего девушка, почувствовав себя художницей, начала создавать свои необычные картины.
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Global Look Press
Судя по всему, отношения Татьяны и Шейна были серьезными. Ведь она даже познакомила его со своей мамой, которая положительно отзывалась о возлюбленном дочери.
"Шейн мне очень понравился. С первых минут общения у меня создалось ощущение, что мы с ним сто лет знаем друг друга. Шейн очень интеллигентный и воспитанный — это сразу бросается в глаза", — говорила тогда Любовь Успенская.
Но спустя несколько лет влюбленные расстались.
Роман с Георгием Ростовщиковым
Новым возлюбленным Татьяны Плаксиной стал Георгий Ростовщиков, — знаменитый эксперт моды. Выпускник исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, защитивший диссертацию, посвященную влиянию мирового искусства на современную моду.
Сегодня Георгий Ростовщиков — генеральный директор группы компаний Fashion Hub Russia.
Но и этот роман быстро сошел на нет.
Нынче Татьяна Плаксина счастлива в отношениях с Никитой Плотниковым. Будем надеяться, что это надолго.
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