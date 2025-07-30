Личная жизнь дочери Успенской: новый возлюбленный, отношения с британским художником, роман с Георгием Ростовщиковым

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассекретила своего избранника. Его зовут Никита Плотников. Парню 27 лет, он на восемь лет моложе Татьяны. Однако это нисколько не смущает дочь артистки.

Она признается, что молодой человек покорил ее чувством юмора и умом. По словам Татьяны, Никита помогает ей во всем. Она называет его ангелом.

Чем занимается новый возлюбленный Татьяны Плаксиной

По словам Плаксиной, они познакомились, когда Никита нашел ее в соцсетях и написал сообщение. Потом они сходили на ужин. И все завертелось! Судя по всему, роман начался в апреле.

Тогда Любовь Успенская на премии "Женщина года" на вопрос корреспондента Teleprogramma.org, какими качествами должен обладать избранник ее дочери, ответила так: "Он должен быть умным. Уже такой есть. Умный, талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен".

Под это описание как раз и подходит Никита, который, на первый взгляд, не стремится к публичности. Его социальные сети отличаются скромностью: немного фотографий, минимум текста и отсутствие ярких фильтров, характерных для шоу-бизнеса.

Никита занимается строительным бизнесом и играет в хоккей на любительском уровне. Фотографии с хоккейной площадки демонстрируют его уверенность, на них Плотников выглядит как опытный игрок.