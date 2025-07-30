Любовь Успенская раскрыла значимое событие в жизни дочери: все произойдет в сентябре

Любовь Успенская на VK Fest. Фото: Global Look Press

В кулуарах VK Fest певица объяснила, почему популярны песни прошлых лет, и призналась Москве в любви. За что артистка любит столицу.

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Последнее время в Сети заговорили о молодом человеке 35-летней дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Это 27-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга Никита Плотников. Они встречаются уже с апреля.

Как признается сама Татьяна, Никита нашел ее в соцсетях. Плаксина рассказывает, что парень очень добрый и окружил ее заботой. А главное, он нравится Любови Успенской.

В творчестве у Татьяны Плаксиной тоже все хорошо. В сентябре в галерее на Патриарших прудах будут выставлены ее картины. Об этом и не только в кулуарах VK Fest журналистам рассказала Любовь Успенская.

"Мне Бог дал хороший вкус"

— Любовь Залмановна, сейчас в тренде песни прошлых лет. В моде у молодежи — хиты Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других звезд. Как бы вы объяснили этот феномен?

— Сейчас такое время, что мы должны понимать: живем в такой великой стране, как Россия. И не надо забывать нашу историю.

Сегодня мы должны больше знать о нашей стране, больше слушать песни тех времен. Все-таки они были очень поучительные и значимые. Композиции, которые считаются хитами, действуют месяц-два, пока их ротируют. А потом песню перестают ротировать и ее забывают.

Но есть вечные песни. Например, "День Победы", "Кабриолет", "Карусель", "Пропадаю я". Мне Бог дал хороший вкус. Я хорошо чувствую, что делаю, какие композиции выбираю.

Песне "Карусель" 35 лет. И с каждым годом она не становится забытой, а наоборот. Это как хорошее дорогое выдержанное вино. Все моложе и моложе, как и я.

Любовь Успенская. Фото: Global Look Press

— Как вы учились в школе?

— Я ненавидела школу. Ходила в кино, смотрела фильмы, не пропускала. Любила прогуливать.

Единственное, что я любила, это литературу. Наверное, она мне помогла в творчестве. Также мне нравились иностранные языки.

А если меня спрашивают, сколько будет дважды два, то я отвечаю: "Если к двум долларам прибавить еще два, то будет четыре".

"Самый лучший город — Москва"

— Продолжите фразу: "Больше всего в Москве я люблю…"

— Сам город. Я люблю Москву, Патриаршие пруды, но очень мало времени уделяю походам по столице. Я живу за городом и постоянно выступаю в разных городах.

Но когда приезжаю в Москву, прихожу на Патриаршие. Кстати, в сентябре там откроется галерея, где будут выставлены картины моей дочки.

Но если сказать, что мне нравится только один город, то это будет неправда. Я люблю Ереван, Сочи, Красноярск. Мне кажется, в нашей стране много красивых мест, которые я еще не изведала.

Но самый лучший город — это наша Москва.

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