Любовь Успенская раскрыла значимое событие в жизни дочери: все произойдет в сентябре

Последнее время в Сети заговорили о молодом человеке 35-летней дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Это 27-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга Никита Плотников. Они встречаются уже с апреля.
Как признается сама Татьяна, Никита нашел ее в соцсетях. Плаксина рассказывает, что парень очень добрый и окружил ее заботой. А главное, он нравится Любови Успенской.
В творчестве у Татьяны Плаксиной тоже все хорошо. В сентябре в галерее на Патриарших прудах будут выставлены ее картины. Об этом и не только в кулуарах VK Fest журналистам рассказала Любовь Успенская.
"Мне Бог дал хороший вкус"
— Любовь Залмановна, сейчас в тренде песни прошлых лет. В моде у молодежи — хиты Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других звезд. Как бы вы объяснили этот феномен?
— Сейчас такое время, что мы должны понимать: живем в такой великой стране, как Россия. И не надо забывать нашу историю.
Сегодня мы должны больше знать о нашей стране, больше слушать песни тех времен. Все-таки они были очень поучительные и значимые. Композиции, которые считаются хитами, действуют месяц-два, пока их ротируют. А потом песню перестают ротировать и ее забывают.
Но есть вечные песни. Например, "День Победы", "Кабриолет", "Карусель", "Пропадаю я". Мне Бог дал хороший вкус. Я хорошо чувствую, что делаю, какие композиции выбираю.
Песне "Карусель" 35 лет. И с каждым годом она не становится забытой, а наоборот. Это как хорошее дорогое выдержанное вино. Все моложе и моложе, как и я.
Любовь Успенская. Фото: Global Look Press
— Как вы учились в школе?
— Я ненавидела школу. Ходила в кино, смотрела фильмы, не пропускала. Любила прогуливать.
Единственное, что я любила, это литературу. Наверное, она мне помогла в творчестве. Также мне нравились иностранные языки.
А если меня спрашивают, сколько будет дважды два, то я отвечаю: "Если к двум долларам прибавить еще два, то будет четыре".
"Самый лучший город — Москва"
— Продолжите фразу: "Больше всего в Москве я люблю…"
— Сам город. Я люблю Москву, Патриаршие пруды, но очень мало времени уделяю походам по столице. Я живу за городом и постоянно выступаю в разных городах.
Но когда приезжаю в Москву, прихожу на Патриаршие. Кстати, в сентябре там откроется галерея, где будут выставлены картины моей дочки.
Но если сказать, что мне нравится только один город, то это будет неправда. Я люблю Ереван, Сочи, Красноярск. Мне кажется, в нашей стране много красивых мест, которые я еще не изведала.
Но самый лучший город — это наша Москва.
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