Ургант оставил пронзительное послание после прощания с Золотовицким: "Игорек, Игорек…"

Шоумен Иван Ургант в телеграм-канале поделился болью после прощания с актером, режиссером и педагогом Игорем Золотовицким. Ургант показал кадр с гражданской панихиды в МХТ имени Чехова. И поблагодарил покойного друга за все.

Что написал Ургант о Золотовицком

Иван Ургант в личном блоге поделился болью после траурной церемонии прощания с Игорем Золотовицким. Он скорбит об уходе друга. Иван Ургант показал кадр с прощания в МХТ имени Чехова. На нем запечатлено, как гроб с телом Золотовицкого под аплодисменты выносят из зала театра. На фото попал и известный фотограф, журналист, писатель, актер и телеведущий, 86-летний Юрий Рост.