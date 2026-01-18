Ургант оставил пронзительное послание после прощания с Золотовицким: "Игорек, Игорек…"

Шоумен Иван Ургант в телеграм-канале поделился болью после прощания с актером, режиссером и педагогом Игорем Золотовицким. Ургант показал кадр с гражданской панихиды в МХТ имени Чехова. И поблагодарил покойного друга за все.
Что написал Ургант о Золотовицком
Иван Ургант в личном блоге поделился болью после траурной церемонии прощания с Игорем Золотовицким. Он скорбит об уходе друга. Иван Ургант показал кадр с прощания в МХТ имени Чехова. На нем запечатлено, как гроб с телом Золотовицкого под аплодисменты выносят из зала театра. На фото попал и известный фотограф, журналист, писатель, актер и телеведущий, 86-летний Юрий Рост.
"Игорек, Игорек… Спасибо, наш дорогой, тебе за все. На последнем фото великий Рост снимает, как уносят Игоря, который младше его на 22 года", — написал Иван Ургант в телеграм-канале.
Гроб с телом Игоря Золотовицкого выносят из МХТ. Фото: телеграм-канал Ивана Урганта
Иван Ургант на прощании с Золотовицким
Иван Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе посетил траурную церемонию прощания с Игорем Золотовицким в МХТ имени Чехова. Во время нее Ургант не стал сдерживать эмоций. У гроба с Золотовицким он опустился на колени и заплакал.
Иван Ургант на прощании с Игорем Золотовицким. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда не стало Игоря Золотовицкого?
Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января, ему было 64 года. В последнее время он тяжело болел. Свой онкологический диагноз Золотовицкий скрывал от всех. О его болезни знали только самые близкие.
Золотовицкий сохранял позитив до самых последних секунд жизни. Даже когда его состояние стало критическим, и врачи перевели его в реанимацию, Золотовицкий заверил всех, что чувствует себя прекрасно. По словам сыновей актера, он поднял палец вверх и сказал: "Во!" в ответ на вопрос о его состоянии. Это слово стало последним в его жизни.
