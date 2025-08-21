"У меня новый путь": Полина Диброва публично поблагодарила мужа, с которым разводится — впечатлена его силой

Полина Диброва впервые откровенно заговорила о разводе с мужем. В личном блоге она подтвердила все, о чем писали и говорили несколько недель. Экс-супруга Дмитрия Диброва заявила о благодарности к нему.

Не позволит порочить фамилию Дибровых

Полина Диброва сделала акцент на том, что решение о разводе приняла она. 36-летняя жена Дмитрия Диброва заявила, что у нее новый путь. И сходить с него она не намерена.

"У меня новый путь. Я так решила. Я так чувствую. Я так хочу", — написала Полина Диброва.

Полина отметила, что с большим чувством благодарности относится к отцу своих сыновей. И не позволит порочить его имя. Полина призвала прекратить писать гадости на ее странице.

"Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек", — добавила Диброва.

Свою историю с телеведущим она назвала уникальной. Полина считает, что все началось честно. И завершается абсолютно также.

"Я с огромной благодарностью отношусь к нему. Я впечатлена мужской силой этого человека. Сила в молчании", — уверена Полина Диброва.

Где сейчас находится Полина Диброва

В канун учебного года Полина Диброва увезла сыновей Александра, Федора и Илью в Турцию. Там она и дети набираются сил перед походом в школу. В планах у Полины заниматься детьми.

Она рассказала, что их семья воссоединится первого сентября. В этот день Диброва вместе с мужем отведет сыновей на школьную линейку. Впереди у них с Дмитрием Дибровым общие планы по воспитанию сыновей.

Что происходит с Романом Товстиком

Пока Полина отдыхает в Турции, ее предполагаемый любовник, Роман Товстик, находится в больнице. На мужчину напала его бывшая супруга. Он упал и сломал ногу в двух местах.

Впереди у Товстика полтора месяца восстановления. Что будет дальше, можно только догадываться. Общественность с большим интересом следит за развитием событий в двух семьях, Дибровых и Товстиков.