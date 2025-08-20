Гордон: Полина живет в доме на деньги Товстика, а Дибров доволен — его не обделили

Катя Гордон назвала "милым спектаклем" историю о разводе Дмитрия и Полины Дибровых. Адвокат Александр Добровинский заявил, что с инициативой разойтись выступила именно жена шоумена. А телеведущий поддержал Полину. Они уже подписали брачный договор и решили вопросы по алиментам на троих детей.

Мирно и тихо

Дибровы решила устроить все без споров и публичных выяснений отношений. И это на фоне того, что Дмитрия заметили в одной из столичных рюмочных. Вернувшись из Испании, шоумен отправился в бар. В прессе писали, что Дибров "топил горе", заливаясь горячительным.

Но потом все-таки взял себя в руки. И запустил ночную прямую трансляцию, в которой случайно мелькнула и Полина. Она предложила мужу чашечку чая. А Дмитрий с удовольствием согласился. Тогда же шоумен заступился за "гулящих женщин", подметив, что они идут налево не просто так. В этом есть вина и их мужей.

"Милый спектакль": Гордон о разводе Дибровых

Адвокат Елены Товстик уверена, что каждая из сторон осталась при своем. Так, по словам Гордон, Полина живет в доме на деньги миллиардера. А эти средства принадлежат не только Товстику, но и всей его семье. Жене Елене бизнесмен при этом средств пока не выделяет. Хотя обещал отдать ей миллиард рублей в качестве отступных.

Как пишет Telegram-канал "Звездач" , довольным оказался и Дибров. Он сохранил имущество, деньги. Так как все финансовые расходы любовницы, похоже, взял на себя Товстик. В новом особняке Полина якобы живет с двумя его старшими детьми.