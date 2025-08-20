Гордон: Полина живет в доме на деньги Товстика, а Дибров доволен — его не обделили

Катя Гордон назвала "милым спектаклем" историю о разводе Дмитрия и Полины Дибровых. Адвокат Александр Добровинский заявил, что с инициативой разойтись выступила именно жена шоумена. А телеведущий поддержал Полину. Они уже подписали брачный договор и решили вопросы по алиментам на троих детей.
Мирно и тихо
Дибровы решила устроить все без споров и публичных выяснений отношений. И это на фоне того, что Дмитрия заметили в одной из столичных рюмочных. Вернувшись из Испании, шоумен отправился в бар. В прессе писали, что Дибров "топил горе", заливаясь горячительным.
Но потом все-таки взял себя в руки. И запустил ночную прямую трансляцию, в которой случайно мелькнула и Полина. Она предложила мужу чашечку чая. А Дмитрий с удовольствием согласился. Тогда же шоумен заступился за "гулящих женщин", подметив, что они идут налево не просто так. В этом есть вина и их мужей.
"Милый спектакль": Гордон о разводе Дибровых
Адвокат Елены Товстик уверена, что каждая из сторон осталась при своем. Так, по словам Гордон, Полина живет в доме на деньги миллиардера. А эти средства принадлежат не только Товстику, но и всей его семье. Жене Елене бизнесмен при этом средств пока не выделяет. Хотя обещал отдать ей миллиард рублей в качестве отступных.
Как пишет Telegram-канал
"По моему мнению, нас ждет милый публичный спектакль про интеллигентный развод. Красота в том, что Полина живет в доме, купленном на деньги, нажитые в браке Товстиков с двумя детьми Елены, а Дибров доволен тем, что не обделен в финансовых вопросах. Красивый такой развод", — отметила Гордон.
