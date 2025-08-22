"Ты его уже опозорила на весь свет": как отреагировали в Сети на слова Полины Дибровой о муже

В Сети горячо обсуждают заявление Полины Дибровой. В личном блоге та подвердила развод с Дмитрием Дибровым и сказала, что не позволит порочить имя ее пока еще мужа. Пользователи смеются над словами Полины.

Что не понравилось людям в высказывании Дибровой?

Пользователи считают, что это не они, а сама Полина порочит имя своего мужа. Поэтому им странно слышать о ее требованиях прекратить писать гадости о Диброве. В Сети заявили, что Полине Дибровой уже поздно метать бисер.