"Ты его уже опозорила на весь свет": как отреагировали в Сети на слова Полины Дибровой о муже

В Сети горячо обсуждают заявление Полины Дибровой. В личном блоге та подвердила развод с Дмитрием Дибровым и сказала, что не позволит порочить имя ее пока еще мужа. Пользователи смеются над словами Полины.
Что не понравилось людям в высказывании Дибровой?
Пользователи считают, что это не они, а сама Полина порочит имя своего мужа. Поэтому им странно слышать о ее требованиях прекратить писать гадости о Диброве. В Сети заявили, что Полине Дибровой уже поздно метать бисер.
"Изменять мужу — это не порочить его имя? Странная логика", — удивилась Наталья.
"Она не позволит порочить его имя... Да, ты его уже опозорила на весь свет! Надо было по-человечески поблагодарить за все, развестись и потом уж строить новые отношения. А не когда поймали изменщиков с поличным, бисер метать..." — высказался ТЮ.
"Молодец! Конечно, он вывел ее в люди из 18! Чувствуется школа, если не адвокаты написали!" — похвалила Полину Наталья Еремина.
"Сериал удался! Вторую неделю смотрим и гадаем — разводятся или пиарятся. А по большому счету, они никому не нужны. Они творят стыдобу, не стесняются своих детей", — пристыдила Светлана Харитонова.
"Они аморальны. Творить в истинном понимании этого слова не способны по своей сути", — отметила Ольга Р.
"Ладно, если бы нашла молодого и бездетного, а то отца 6 детей. И уводить его из семьи — безбожно и подло. Не будет счастья, однозначно. Некрасиво так поступать девушке. Хотя Полине деньги затмили весь рассудок, и что такое совесть не ведает", — сделала вывод Татьяна Цветкова.
Дмитрий и Полина Дибровы в день свадьбы, март 2009 года. Фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Что написала Полина о Диброве
Полина Диброва заявила, что несмотря на развод, она любит и уважает Дмитрия Диброва. Всем, кто пишет в его сторону гадости, Полина пригорозила судом. Она отметила, что за всем следят нанятые ею адвокаты.
"Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек. Настойчиво рекомендую прекратить писать на моей странице гадости в его сторону.
Наша общая история с ним уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается", — отметила Полина Диброва.
Справка
Полина и Дмитрий Дибровы поженились в марте 2009 года. У пары три сына: Александр, Федор и Илья. Полина моложе Дмитрия Диброва на тридцать лет.
Читайте также:
Добавить комментарий