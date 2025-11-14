Погребняк отреагировала на беременность Лерчек: что она сказала

Светская львица и многодетная мама Мария Погребняк прокомментировала новость о беременности блогера Лерчек. Пикантность ситуации состоит в том, что Чекалина сейчас находится под домашним арестом.

Что сказала Погребняк о беременности Лерчек

Мария Погребняк не выразила особенной радости по поводу предстоящего пополнения у Валерии Чекалиной. Никаких деталей интересного положения Чекалиной Погребняк не знает. По мнению Марии, беременность поможет Лерчек избежать уголовного наказания.

"Не знаю, кто отец, на каком она сроке, но однозначно то, что после этой новости, я думаю, у нее будут смягчающие обстоятельства. Она избежит тюремного срока", — сказала Мария Погребняк.

Лерчек ждет четвертого ребенка

О том, что блогер Лерчек беременна, стало известно сегодня. Она ждет четвертого малыша. По некоторым данным, отцом будущего ребенка Леры Чекалиной может быть ее нынешний избранник, некий танцор.

Молодой человек появился в жизни Лерчек после ее развода с мужем Артемом Чекалиным. Он простил ей даже интрижку с Натаном, которую Лерчек закрутила во время участия в шоу 'Звезды в джунглях'. Мужчина все время рядом с Чекалиной и поддерживает ее в сложный период.

Сейчас Чекалина и ее бывший муж находятся под следствием. Они подозреваются в выводе крупной суммы денег в заграничные банки.

По материалам Super.ru

