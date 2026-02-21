Сын Филиппа Киркорова стал игроком футбольного клуба: где Мартин забивает голы

13-летний Мартин Киркоров, сын эпатажного короля российской эстрады Филиппа Киркорова, сделал неожиданный шаг в своей карьере. Подросток присоединился к футбольному клубу "2Drots". Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе, разделив мнения на тех, кто верит в будущий успех юного футболиста, и тех, кто видит в этом лишь очередной пиар-ход.

"2Drots": площадка для звездных наследников?

"2Drots" — это не просто футбольный клуб, а одна из самых популярных любительских команд в России, известная своей активностью в медиапространстве и привлечением внимания к своим игрокам. Именно здесь, в молодежной команде "2Drots", Мартин Киркоров официально зачислен в академию.

Примечательно, что его товарищем по команде стал Саша Плющенко, более известный как ГномГномыч — сын прославленных родителей, фигуристки Яны Рудковской и хоккеиста Евгения Плющенко.

"Рады приветствовать Мартина в нашей команде! Сегодня он провел свою первую тренировку. Добро пожаловать в семью "2Drots", — такими словами встретила юного Киркорова пресс-служба клуба, подчеркивая значимость этого события для команды.

Будущее футболиста: талант или фамилия?

Вопрос о том, сможет ли Мартин Киркоров стать успешным футболистом, остается открытым. С одной стороны, юношеский возраст, принадлежность к известной семье и попадание в популярный клуб могут стать хорошим стартом. Возможно, в нем действительно есть талант, который теперь получит возможность раскрыться под руководством профессиональных тренеров.

С другой стороны, нельзя отрицать фактор "звездной фамилии". В современном мире, где медийность играет огромную роль, такой переход может быть воспринят как попытка использовать известность отца для продвижения сына. Присутствие в команде других звездных наследников только усиливает этот аспект.

Реакция общественности

Сообщение о начале футбольной карьеры Мартина Киркорова вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Обычные пользователи и поклонники шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Одни верят в потенциал Мартина, надеются, что он сможет проявить себя на футбольном поле и, возможно, даже попасть в сборную страны. Они желают ему удачи и поддерживают его стремление заниматься спортом.

Их оппоненты считают, что появление Мартина в "2Drots" — это исключительно маркетинговый ход, призванный привлечь внимание к клубу и к самому юному Киркорову. Они полагают, что его успехи в футболе маловероятны, а вся история — лишь часть продуманной PR-кампании.

Будет ли Мартин Киркоров покорять футбольные вершины, или его футбольная карьера останется лишь кратким эпизодом в жизни, наполненной вниманием прессы, покажет только время. Одно можно сказать наверняка: эта история уже успела привлечь внимание миллионов, что, впрочем, вполне в духе семьи Киркоровых.

