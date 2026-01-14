Филипп Киркоров раскрыл, как дети помогают ему после проблем со здоровьем

Филипп Киркоров завершит зиму большими сольными концертами. Премьера его новой программы состоится 27 и 28 февраля в Live Arena, после чего артист отправится в масштабный гастрольный тур по России.

Как Филипп Киркоров готовится к новой программе

В последние два года поклонники видели певца в основном на телеэкранах и сборных выступлениях, а полноценное шоу с обновленной программой зрители ждали давно.

Эту творческую паузу артист посвятил восстановлению сил и заботе о здоровье, чтобы вернуться на сцену обновленным и дать публике возможность по-настоящему соскучиться.

По словам Филиппа Бедросовича, перерыв он взял для себя. Но сейчас чувствует себя отлично и каждый день занят подготовкой к новой программе: репетициями, примеркой костюмов, обсуждением деталей.

Что произошло с Филиппом Киркоровым в зале "Октябрьский" в Петербурге

Напомним, в прошлом году во время выступления в петербургском БКЗ "Октябрьский" произошел неприятный инцидент: в номере с пиротехникой артист получил ожог руки. Сначала он не придал травме значения и доиграл концерт, однако позже рана дала осложнения.

Киркорову пришлось провести месяц в больнице. Его отсутствие на публике вызвало волну тревожных слухов в сети. Но певец, подобно птице Феникс, сумел быстро восстановиться. Вскоре он вернулся к активной работе, стал появляться на мероприятиях, записывать новую музыку и готовиться к большим концертам.

Несмотря на произошедший инцидент, Филипп Киркоров не намерен отказываться от масштабных спецэффектов в своих шоу. Ведь именно они создают его уникальный эпатажный стиль. Однако артист и его команда планируют усилить меры безопасности, чтобы исключить любые риски для здоровья.

Однако из-за этого шоу не станет менее ярким и впечатляющим. По словам певца, оно по-прежнему будет с "огоньком" — но только в переносном смысле.

Филипп Киркоров о детях: "Помогают мне быть на одной волне с молодежной аудиторией"

Секрет неувядающей популярности Филиппа Киркорова отчасти кроется в поддержке его детей. Подростки выступают для звездного отца в роли гидов по цифровому миру, знакомя его с актуальными трендами.

Это позволяет артисту, несмотря на возраст, оставаться на хайпе и говорить с молодой аудиторией на одном языке.

"Да, Алла-Виктория и Мартин помогают мне быть на одной волне с молодежной аудиторией. Они делятся своими интересами, трендами и новыми фишками, которые дети подхватывают из современного медийного пространства. Их свежий взгляд и энергия дают мне возможность лучше понимать молодежь", — признается 58-летний певец.

А вы пойдете на концерт Филиппа Киркорова? Делитесь в комментариях!