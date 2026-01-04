Киркоров раскрыл, кем хотят стать его дети: "Это наказание - быть сыном или дочкой большой звезды"

Филипп Киркоров рассказал, что его дети — 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин — сознательно дистанцируются от публичной жизни. Дочь ведет успешный блог, однако не любит появляться на телеэкранах. Как объяснил артист, она беспокоится, что это может спровоцировать травлю со стороны сверстников.

Чем увлекаются дети Филиппа Киркорова

По словам звездного отца, оба ребенка стремятся к самостоятельности и хотят, чтобы их воспринимали отдельно от его громкого имени.

Сын Мартин всецело посвятил себя спорту: увлекается футболом, баскетболом и легкой атлетикой, а также гордится своими физическими успехами, которыми иногда хвастается перед родителем.

Киркоров поддерживает увлечения ребят, радуясь, что они не связаны со сценой. Он считает, что быть ребенком знаменитости — тяжелая ноша, которая создает завышенные ожидания и несправедливое давление.

"Слава Богу они не хотят быть такими, как я! Ведь это наказание быть сыном или дочкой большой звезды. На них всегда лежит такая ответственности, очень большой спрос. Вот даже если они будут очень талантливыми, гениальными актерами, то люди про них скажут: "Ну понятно, что с отец хлопочет, папа и помог", - говорит певец.

Филипп Бедросович полагает, что при таких условиях его дети могут невзлюбить свою фамилию. Артист признался, что не желает Мартину и Алле-Виктории такой судьбы и счастлив, что они не следуют по его стопам.

Какие подарки получают Мартин и Алла-Виктория

По словам Филиппа Киркорова, запросы его сына и дочери уже давно вышли за рамки детских. В этот праздник отец понял, что скромными сюрпризами не обойтись — под елкой оказались не куклы, а современные гаджеты.

Певец считает, что Алла-Виктория и Мартин этого достойны. Кстати, Мартин в этот раз внес большую лепту в украшении елки.

Алла-Виктория тоже участвовала в этом процессе, но гораздо меньше. Она была занята на уроках и в основном только подавала отцу и брату украшения.

