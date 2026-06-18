Сын Децла рассказал о конфликте с дедом из-за фамилии: «Запрещает»

Антоний поделился, что их с дедом противостояние длится долгое время и перешло в открытую фазу. По словам молодого человека, дед даже звонил на телеканал «Пятница!» и требовал не подписывать Антония фамилией отца, хотя родство было официально подтверждено ДНК-тестом.

«Слушай, у меня есть парадокс: я родной сын своего отца. Доказано это генетически, а мой дед звонит на телеканал "Пятница!" и орет, что они не имеют право моей фамилией подписывать меня же! Хотя мы с ним ДНК-тест сделали. Я официально доказан!» — рассказал Антоний.

Молодой человек также отметил, что Александр Толмацкий долгое время отсутствовал в его жизни и негативно отзывался о покойном Децле в медиа. Однако после смерти сына он внезапно проявил интерес к его наследию, что вызвало у внука недоумение.

«Его 15 лет не было в моей жизни, он пришел заниматься правами моего отца. Вот это парадокс — он ругал его полжизни в медиа, а в итоге пришел и занимается его наследием», — отметил Толмацкий.

Антоний признался, что пытался наладить отношения с дедом, но у него это не получилось. Он также подчеркнул, что конфликт не связан с несовершенством мира — это реальное противостояние интересов близких людей.

«Мы пытались договориться, пытались общаться. Я пытался идеализировать картинку, в какой-то момент не получилось. Но это же проблема не в том, что мир неидеальный, а что есть конфликт интересов», — объяснил Антоний.

Напомним, что Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в 2019 году от острой сердечной недостаточности в возрасте 36 лет. Его отец Александр Толмацкий — известный продюсер, работавший с рэп-исполнителями в 90-е и 2000-е годы.

Отношения между ними были сложными: отец неоднократно критиковал сына в прессе. После смерти Кирилла Александр Толмацкий пытался наладить контакт с внуком, но, судя по последним событиям, это не увенчалось успехом.