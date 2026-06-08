Сын Децла прокомментировал скандал с матерью и прояснил ситуацию с квартирой

В своем обращении Антоний заверил, что публику не стоит судить о происходящем по одному короткому ролику, так как он не отражает всей сложности семейных отношений.

«Сразу хочу прояснить: никто никого не выселяет. Ситуация не такая, как ее иногда представляют. Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твердо решила разменять на 2 квартиры, потому что содержать ту квартиру больше нет финансовой возможности», — написал Толмацкий в своем блоге.

Он добавил, что на видео выглядит «эмоционально, резко и невоспитанно», но этот эпизод стал лишь моментом, когда «многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки».

По словам Антония, он уже несколько лет помогает бабушке как доверенное лицо и занимается всеми вопросами, связанными с продажей недвижимости. Семья неоднократно пыталась найти мирный выход и обсуждала различные варианты, однако достичь согласия не удалось.

«Я не собираюсь публично обвинять кого-либо или рассказывать подробности личной жизни. Мне важно лишь, чтобы люди понимали: увиденное видео — это не вся история», — подчеркнул сын Децла.

Он также отметил, что сама бабушка давно хочет разменять квартиру, и он как доверенное лицо помогает ей в этом процессе.

Напомним, что ранее модель Юлия Киселева (мать Антония и вдова Децла) опубликовала видео, на котором сын в грубой форме требует от нее покинуть жилье для проведения фотосъемки перед продажей. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, а некоторые публичные личности, в том числе Мария Погребняк, осудили поведение молодого человека.

Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в 2019 году в возрасте 35 лет. После его смерти семья неоднократно сталкивалась с разногласиями по вопросам наследства и имущества.

Антоний живет с бабушкой Ириной Толмацкой. Он учится на факультете журналистики МГУ, а основным источником его дохода являются авторские отчисления от музыки отца — около 60 тысяч рублей в месяц. Часть расходов на жизнь берет на себя его девушка Диана, работающая SMM-менеджером.