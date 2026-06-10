«Все бы сейчас отдал за папин борщ»: сын Децла тоскует по покойному отцу

Сын покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Антоний Толмацкий посвятил пост в личном блоге своему отцу. Он признался, что очень тоскует по рано умершему родителю. И часто вспоминает его вкуснейший борщ.

«Все бы сейчас отдал за папин борщ с острыми перцами. Вы не представляете, как скучаю. Редко пишу что-то об этом, но очень много переживал и продолжаю переживать. Единственный и неповторимый папа, главный защитник и человек с непостижимым уровнем позитива и пофигизма, наставник, учитель и самый близкий друг», — написал Антоний Толмацкий.

О покойном отце он заговорил на фоне жуткого конфликта с матерью. Вдова Децла обвинил сына в том, что тот выселяет ее из квартиры. Юлия Киселева разместила в Сети видео, на котором запечатлела, как сын отпускает в ее адрес жуткие фразы. Антоний позже признал, что дал волю эмоциям. А мать занимает квартиру бабушки, которая все эти годы исправно платит коммуналку.

Молодой человек дал понять, что всегда был под защитой отца. И не был готов к тому, с чем ему придется столкнуться после смерти папы. Антоний намекнул, что именно Децл спас его от фатального шага.

«Меня вообще жизнь не готовила к тому дерьму, которое мне пришлось за семь лет прожить, пережить, переработать, впитать и выплюнуть. Раньше папа хранил меня, как гора хранит лес у подножия. И честно говоря, если бы не он, не был бы я сейчас здесь с вами», — признался Антоний.

Децл скоропостижно скончался 3 февраля 2019 года во время гастролей в Ижевске. Ему было всего 35 лет.