Ярослав Сумишевский об интервью Аллы Пугачевой: "Все вопросы, которые ей задавали, были согласованы"

Ярослав Сумишевский на сцене танцплощадки "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия

Певец отреагировал на то, что Примадонна назвала его в числе любимых исполнителей.

Общественность до сих пор вспоминает интервью Аллы Пугачевой, которое она давала иноагенту Екатерине Гордеевой*. В нем певица упоминала нескольких артистов, которых считает талантливыми.

Например, Диму Билана, Стаса Пьеху, Анатолия Цоя. В этот же список попал и певец Ярослав Сумишевский. Правда, о нем упоминалась в весьма неожиданном контексте.

Алла Пугачева: "Он даже круче был бы Сумишевского, который мне тоже очень нравится"

Так в этом интервью певица говорила о SHAMAN'е. Она отмечала, что весь мир был бы у ног Ярослава Дронова, поскольку он потрясающий исполнитель русских народных песен. Но есть одно но.

"И весь мир бы у него надолго в ногах лежал, потому что это вечное творчество. Он даже круче был бы Сумишевского, который мне тоже очень нравится. Сейчас мне, конечно, смотреть на это больно, но бабло победило добро", — отмечала певица.

Алла Пугачева. Фото: кадр из интервью

Ярослав Сумишевский об Алле Пугачевой: "Легенда сказала, что ей нравится Сумишевский"

Свое мнение по поводу интервью Аллы Пугачевой выразил и сам Ярослав Сумишевский. Певец поделился им в беседе с журналистами в кулуарах Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!".

"Я не хотел смотреть интервью с Аллой Борисовной, но мне позвонили, сказали: "А ты представляешь, она тебя там упомянула?" Я думаю: "Вот это да! Легенда сказала, что ей нравится Сумишевский", — отметил певец.

— Я пытался понять, что Алла Пугачева имела в виду. Она ведь сначала говорила про SHAMAN’a, что он мог бы переорать Сумишевского".

— А что вы в целом думаете об интервью Аллы Пугачевой?

— Было много того, о чем бы не стоило говорить.

Ярослав Сумишевский в кулуарах танцплощадки "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия

— Например, обесценивать брак с Филиппом Киркоровым?

— Это касается политики. Я очень люблю политику.

— А может, Алла Борисовна о чем-то недоговаривала?

— Мне показалось, что Алла Пугачева, наоборот, все обдумала и говорит обо всем очень взвешенно. И все вопросы, которые ей задавали, были согласованы.

Это мое ощущение. Но я не уверен, что это так.

А вы согласны с мнением Ярослава Сумишевского? Делитесь в комментариях!

* Включена в реестр иностранных агентов.

