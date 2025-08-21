"Страшный сон": Зарубина рассказала, что ждет Пугачеву при возвращении в Россию
Ольга Зарубина. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
Зарубина заявила, что Пугачевой нельзя запрещать возвращаться в Россию
Певица Ольга Зарубина поделилась своим мнением по поводу возможного возвращения Аллы Пугачевой в Россию. Она предположила, что здесь может ждать Аллу Борисовну и других артистов. Какое будущее предсказала Примадонне исполнительница хита 'На теплоходе музыка играет'.
Мнение Ольги Зарубиной по поводу возвращения Аллы Пугачевой
Ольга Зарубина призвала гуманно относиться к людям, уехавшим из России. Певица считает, что запрещать им возвращаться домой после нескольких лет жизни за границей на стоит. Зарубина уверена, что они уже сами себя наказали.
"Запрещать возвращаться той же Пугачевой и другим, наверное, нельзя", — цитирует MK.RU Ольгу Зарубину.
Ольга Зарубина уверена, что зрители вряд ли примут вернувшихся с распростертыми объятиями. И их равнодушие больнее всего ударит по знаменитостям. Зарубина считает, что ничего страшнее отторжения публики для артиста нет.
"Это будет самым серьезным наказанием. Равнодушие со стороны зрителя — это страшный сон для любого артиста", — добавила Зарубина.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров на фестивале 'Новая волна', 2002 год. Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
После отъезда из России Алла Борисовна жила в Израиле. Затем она была вынуждена покинуть и эту страну. Сейчас Алла Пугачева живет на Кипре, а лето проводит в Юрмале.
Недавно стало известно, что в Латвии Пугачева периодически выступает перед очень богатыми людьми. Один ее выход на сцену стоит порядка 14 миллионов рублей. Появилась информация и о том, что Алла Пугачева якобы намерена отказаться от российского паспорта.
Примадонну видели в посольстве России в Израиле. Сюда она приезжала за тем, чтобы подать заявление о лишении ее гражданства России. Эта процедура, по словам адвоката Добровинского, может занять от года до полутора лет.
