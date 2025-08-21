"Страшный сон": Зарубина рассказала, что ждет Пугачеву при возвращении в Россию

Певица Ольга Зарубина поделилась своим мнением по поводу возможного возвращения Аллы Пугачевой в Россию. Она предположила, что здесь может ждать Аллу Борисовну и других артистов. Какое будущее предсказала Примадонне исполнительница хита 'На теплоходе музыка играет'.

Мнение Ольги Зарубиной по поводу возвращения Аллы Пугачевой

Ольга Зарубина призвала гуманно относиться к людям, уехавшим из России. Певица считает, что запрещать им возвращаться домой после нескольких лет жизни за границей на стоит. Зарубина уверена, что они уже сами себя наказали.

"Запрещать возвращаться той же Пугачевой и другим, наверное, нельзя", — цитирует MK.RU Ольгу Зарубину.

Ольга Зарубина уверена, что зрители вряд ли примут вернувшихся с распростертыми объятиями. И их равнодушие больнее всего ударит по знаменитостям. Зарубина считает, что ничего страшнее отторжения публики для артиста нет.