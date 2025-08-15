Добровинский прояснил ситуацию с гражданством Пугачевой: "Не сказал, что это легко"

Певица Алла Пугачева намерена отказаться от российского гражданства. Такое сообщение со ссылкой на инсайдеров появилось в телеграм-канале 'Хуже и не скажешь' . Известный адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.org, рассказал, как долго Алле Борисовне предстоит ждать.

Мнение адвоката Добровинского

Известный адвокат Александр Добровинский оценил возможное намерение Аллы Пугачевой отказаться от гражданства России. Он заявил, что процедура эта довольно длительная. Ждать Примадонне придется больше года.

"Отказаться от гражданства возможно. Человек должен быть свободен от налогов и обязанностей. Где-то от года до полутора ожидания. Это решение Думы вообще-то, каждый выход из гражданства. Я бы не сказал, что это легко. Но это возможно", — сказал Александр Андреевич.

Пугачева подала документы на отказ

Анонимный источник утверждает, что Алла Пугачева уже подала документы на отказ от российского гражданства. Процедура проходила на территории российского посольства в Израиле. По некоторым данным, Алла Пугачева опасается уголовного преследования на родине.

Певица решилась на отчаянный шаг. Все было в закрытом формате, без посторонних глаз. Пугачева посетила посольство, зайдя через отдельный вход.

Чего боится Алла Борисовна

Есть мнение, что Алла Пугачева может опасаться уголовного преследования. После отъезда из России она сделала ряд громких заявлений. Примадонна полагает, что за слова ей придется нести ответственность.

В 2022 году Алла Пугачева получила гражданство Израиля. Но в этой стране она больше не живет. Вместе с семьей Алла Борисовна обосновалась на Кипре. Здесь безопаснее.

Лето Алла Пугачева проводит в Юрмале. Она периодически выходит в свет. Не так давно Примадонна появилась на фестивале своей подруги Лаймы Вайкуле.