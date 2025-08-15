"Недвижку" продали. Дети уехали": намерение Пугачевой отказаться от гражданства России прокомментировал Данко

Что происходило в консульстве России в Израиле

Телеграм-канал 'Хуже и не скажешь' сообщил о намерении Аллы Пугачевой отказаться от гражданства. Якобы процедура уже запущена. Примадонна подала соответсвующие документы в российское посольство в Израиле.

Все происходило тайно. Алла Пугачева прошла в посольство через отдельный вход. Звезда очень не хотела, чтобы ее кто-либо увидел.

Гражданство Израиля Алла Борисовна получила в 2022 году. А теперь приняла решение отказаться от российского паспорта. На процедуру может уйти больше года.

Как рассказал Teleprogramma.org адвокат Александр Добровинский, отказаться от гражданства непросто, но возможно. Решение принимает Дума.

Где сейчас Алла Пугачева?

Алла Борисовна по традиции проводит лето в Юрмале. Говорят, певица так изменилась, что прохожие на улицах Юрмалы ее не узнают. С наступлением осени Пугачева вернется на Кипр.

Именно здесь обосновалась семья Примадонны. После отъезда из России Алла Пугачева жила в Израиле. А когда в этой стране стало небезопасно, покинула ее.

Из России уехала дочь Пугачевой Кристина Орбакайте и старший внук, Никита Пресняков. И Кристина, и Никита сейчас живут в США. У звездной семьи в Америке есть недвижимость.