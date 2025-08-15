"Недвижку" продали. Дети уехали": намерение Пугачевой отказаться от гражданства России прокомментировал Данко

Музыкант Александр Фадеев, известный как певец Данко, в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал сообщения о последнем демарше Аллы Пугачевой. Источники утверждают, что Примадонна намерена отказаться от гражданства России.
Зачем Алле Пугачевой это нужно?
Певец Данко счел вполне логичным поступок Аллы Пугачевой. Он напомнил, на фоне каких событий все происходит. Данко считает, что у Аллы Пугачевой несколько причин отказаться от гражданства.
"Она же рассорилась со страной. Ее пути-дорожки с нами разошлись. Ее все хейтят. Зачем ей это терпеть? Раз уж так сложилась ситуация, она делает поступки, адекватные ее нынешнему положению.
Если она уже связала жизнь с другой страной, зачем ей гражданство страны, с которой она поссорилась? 'Недвижку' продали. Дети уехали. Что ей тут делать?" — высказал Данко свою точку зрения Teleprogramma.org.
Певец Данко. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Что происходило в консульстве России в Израиле
Телеграм-канал
Все происходило тайно. Алла Пугачева прошла в посольство через отдельный вход. Звезда очень не хотела, чтобы ее кто-либо увидел.
Гражданство Израиля Алла Борисовна получила в 2022 году. А теперь приняла решение отказаться от российского паспорта. На процедуру может уйти больше года.
Как рассказал Teleprogramma.org адвокат Александр Добровинский, отказаться от гражданства непросто, но возможно. Решение принимает Дума.
Где сейчас Алла Пугачева?
Алла Борисовна по традиции проводит лето в Юрмале. Говорят, певица так изменилась, что прохожие на улицах Юрмалы ее не узнают. С наступлением осени Пугачева вернется на Кипр.
Именно здесь обосновалась семья Примадонны. После отъезда из России Алла Пугачева жила в Израиле. А когда в этой стране стало небезопасно, покинула ее.
Из России уехала дочь Пугачевой Кристина Орбакайте и старший внук, Никита Пресняков. И Кристина, и Никита сейчас живут в США. У звездной семьи в Америке есть недвижимость.
