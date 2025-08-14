Что сказал Соседов о заработках Пугачевой в Латвии: "От нее даже пыли не осталось"

Латвийские телевизионщики и блогеры обсуждают заработки Аллы Пугачевой за границей. Ходят слухи, что 76-летняя певица вдвое снизила свой гонорар на частных мероприятиях. Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью сайту Teleprogramma.org рассказал о том, что всем давно пора забыть про эту артистку. И вот почему.

Гонорар упал вдвое

Так, этим летом Примадонна согласилась выступить на празднике богатого бизнесмена. Но получила за это "гроши". Вместо привычных 32 миллионов, артистка якобы согласилась на 13 млн рублей. Что значительно ниже ее привычных расценок.

Алла Борисовна соглашается петь редко и только там, где она находится. Сейчас певица отдыхает в Латвии. И готова взять "подработку". А вот лететь с концертами на самолете Примадонна отказывается. Здоровье и возраст уже не те. Певица не хочет часто летать, это дается ей тяжело.

"Не осталось даже осколков"

Сергей Соседов же отметил, что как артистка Пугачева больше не представляет никакого интереса. А ее заработки в Латвии и вовсе являются чьим-то вбросом. Так как Алла Борисовна уже давно никому не интересна. Едва ли кто-то готов заплатить ей даже ту сумму, которую она затребовала со "скидкой" у клиента.