"Живот вздымается": беременная Муцениеце блаженствует на диване — спряталась от детей на даче

Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга вот-вот станут родителями. Для актрисы этот ребенок — третий, а вот для ее возлюбленного — первый. У Агаты есть сын Тимофей и дочка Мия от Павла Прилучного.
Беременность воссоединила семью?
Пользователи Сети не исключают, что именно беременность Агаты воссоединила ее семью. Сын актрисы впервые увиделся с мамой на гендер-пати, когда Муцениеце узнала, что родит от Дранги дочку.
Тимофей был в этот день рядом со своими близкими. Хотя до этого не выказывал особого желания общаться с мамой. Сестру мальчик видел только тогда, когда Мия гостила в доме у отца.
По решению суда Тимофей должен жить с мамой. Но представители Прилучного не исключают, что мальчик захочет вернуться к отцу. Они намекали, что Агата пока проявляет интерес к воспитанию сына, но как долго это продлиться, не известно.
Также писали, что Тимофей якобы отписался от Павла в соцсетях. И тут же появились слухи, что это за мальчика сделала Агата.
Муцениеце отдыхает на даче. Фото: соцсети
Минуты блаженства
В тоже время Агата ищет уединения и покоя на даче. Беременная актриса блаженствовала на диване в своем коттедже. На Муцениеце были джинсы, кроссовки и белая толстовка на флисе в стиле оверсайз. Но поклонники заметили раздавшуюся в талии фигуру актрисы.
"Живот вздымается", - пишет Ульяна Елисеева.
"Такая смешная, бегемотик", - добавила Алиса Князева.
Агата с юмором относится к тому, что у нее нет возможности отдохнуть от семьи. "Когда ты уже почти многодетная мать, нет ни секунды покоя, а так хочется посидеть. Буду пытаться и дальше найти времечко, чтобы хоть секунду побыть с этим прекрасным диваном и пуфиком", - отметила Муцениеце.
