"Живот вздымается": беременная Муцениеце блаженствует на диване — спряталась от детей на даче

Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга вот-вот станут родителями. Для актрисы этот ребенок — третий, а вот для ее возлюбленного — первый. У Агаты есть сын Тимофей и дочка Мия от Павла Прилучного.

Беременность воссоединила семью?

Пользователи Сети не исключают, что именно беременность Агаты воссоединила ее семью. Сын актрисы впервые увиделся с мамой на гендер-пати, когда Муцениеце узнала, что родит от Дранги дочку.

Тимофей был в этот день рядом со своими близкими. Хотя до этого не выказывал особого желания общаться с мамой. Сестру мальчик видел только тогда, когда Мия гостила в доме у отца.

По решению суда Тимофей должен жить с мамой. Но представители Прилучного не исключают, что мальчик захочет вернуться к отцу. Они намекали, что Агата пока проявляет интерес к воспитанию сына, но как долго это продлиться, не известно.

Также писали, что Тимофей якобы отписался от Павла в соцсетях. И тут же появились слухи, что это за мальчика сделала Агата.