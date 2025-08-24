"Живот вздымается": беременная Муцениеце блаженствует на диване — спряталась от детей на даче

Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: Global Look Press

Беременная третьим ребенком Муцениеце уехала на дачу в поисках тишины

Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга вот-вот станут родителями. Для актрисы этот ребенок — третий, а вот для ее возлюбленного — первый. У Агаты есть сын Тимофей и дочка Мия от Павла Прилучного.

Беременность воссоединила семью?

Пользователи Сети не исключают, что именно беременность Агаты воссоединила ее семью. Сын актрисы впервые увиделся с мамой на гендер-пати, когда Муцениеце узнала, что родит от Дранги дочку.

Тимофей был в этот день рядом со своими близкими. Хотя до этого не выказывал особого желания общаться с мамой. Сестру мальчик видел только тогда, когда Мия гостила в доме у отца.

По решению суда Тимофей должен жить с мамой. Но представители Прилучного не исключают, что мальчик захочет вернуться к отцу. Они намекали, что Агата пока проявляет интерес к воспитанию сына, но как долго это продлиться, не известно.

Также писали, что Тимофей якобы отписался от Павла в соцсетях. И тут же появились слухи, что это за мальчика сделала Агата.

Муцениеце отдыхает на даче. Фото: соцсети

Минуты блаженства

В тоже время Агата ищет уединения и покоя на даче. Беременная актриса блаженствовала на диване в своем коттедже. На Муцениеце были джинсы, кроссовки и белая толстовка на флисе в стиле оверсайз. Но поклонники заметили раздавшуюся в талии фигуру актрисы.

"Живот вздымается", - пишет Ульяна Елисеева.

"Такая смешная, бегемотик", - добавила Алиса Князева.

Агата с юмором относится к тому, что у нее нет возможности отдохнуть от семьи. "Когда ты уже почти многодетная мать, нет ни секунды покоя, а так хочется посидеть. Буду пытаться и дальше найти времечко, чтобы хоть секунду побыть с этим прекрасным диваном и пуфиком", - отметила Муцениеце.

Ранее мы также писали, беременная Агата Муцениеце засветила сочный фингал под глазом: замаскировать не получилось? Кроме того, актриса призналась, что покрылась прыщами: "Что это со мной?". Подробности тут.

