Беременная Агата Муцениеце засветила сочный фингал под глазом: замаскировать не получилось?

Актриса Агата Муцениеце показала кровоподтек под глазом. Гематома настолько заметна, что Агата не смогла ее замаскировать. Каким образом у беременной женщины не лице появился фингал? Упала?
Отпуск с дочкой
Беременная Агата Муцениеце все же отправилась в декретный отпуск. Она поставила работу на паузу в ожидании родов. А пока отправилась отдыхать в компании с дочкой Мией.
В личном блоге Агата поделилась видео. Судя по кадрам, Муцениеце отправилась на юг. И даже на отдыхе, на приличном сроке беременности, Муцениеце посещает спортзал.
В Сети она разместила видео с беговой дорожки. При этом Агата засветила свое лицо. На нем видны следы насилия.
Откуда фингал?
Под глазом у Агаты довольно внушительный синяк. Будущая мама явно пыталась его замаскировать. Но фингал настолько яркий и сочный, что просвечивает даже через тональный крем.
Агата Муцениеце не скрыла фингал под глазом. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
Рядом с Агатой, на соседних дорожках занимаются подруга актрисы и ее дочка Мия. Агата еще и показала, как качает пресс на тренажере. И это на внушительном сроке беременности!
"Друзья, ну что? Не сговариваясь! Мия, подай сигнал жизни. Вон Маша, вон Миюха. Все занимаются спортом", — похвасталась Агата Муцениеце.
О том, каким образом у нее под глазом 'нарисовался' фингал, Агата молчит. Не исключено, что она ударилась. Но вполне возможны и другие версии происхождения синяка.
Неужели избранник Агаты Петр Дранга поднял на нее руку? Об этом история умалчивает. Ранее же Агата рассказывала, что силу к ней применял бывший муж, актер Павел Прилучный.
Когда свадьба?
Пока Агата Муцениеце ждет третьего ребенка, поклонники с нетерпением ждут свадьбы Агаты и Петра Дранги. Сообщалось, что торжество перенесено на август. Но скоро уже середина месяца, а следов подготовки к празднику пока не обнаружено.
В мае Агата рассказала, что Петр сделал ей предложение. А летом сообщила, что ждет ребенка. Не так давно пара устроила гендер-пати.
Муцениеце подарит Дранге дочку. По некоторым данным, малышка появится на свет в октябре. Перед отпуском Агата активно занималась обустройством загородного дома. В Сети она хвасталась дорогущим шкафом.
Тимофей вернулся к папе?
Этим летом в жизни Агаты произошло еще одно яркое событие. Она выиграла суд у Павла Прилучного об определении места жительства сына Тимофея. Мальчик должен жить с мамой.
Но, судя по всему, в поездку на юг Тимофея не взяли. Вероятно, подросток вернулся в семью отца. И вновь проводит время с папой, мачехой и младшим братом.
