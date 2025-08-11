Беременная Агата Муцениеце засветила сочный фингал под глазом: замаскировать не получилось?

Актриса Агата Муцениеце показала кровоподтек под глазом. Гематома настолько заметна, что Агата не смогла ее замаскировать. Каким образом у беременной женщины не лице появился фингал? Упала?

Отпуск с дочкой

Беременная Агата Муцениеце все же отправилась в декретный отпуск. Она поставила работу на паузу в ожидании родов. А пока отправилась отдыхать в компании с дочкой Мией.

В личном блоге Агата поделилась видео. Судя по кадрам, Муцениеце отправилась на юг. И даже на отдыхе, на приличном сроке беременности, Муцениеце посещает спортзал.

В Сети она разместила видео с беговой дорожки. При этом Агата засветила свое лицо. На нем видны следы насилия.

Откуда фингал?

Под глазом у Агаты довольно внушительный синяк. Будущая мама явно пыталась его замаскировать. Но фингал настолько яркий и сочный, что просвечивает даже через тональный крем.