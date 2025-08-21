Стало известно, чем на самом деле заболел Филипп Киркоров: перенес все концерты на февраль 2026-го

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров перенес концерты на февраль 2026 года из-за болезни

Раскрыты подробности состояния певца Филиппа Киркорова. Поп-королю диагностировали диабет второго типа. Он вынужден постоянно принимать препараты для приведения в норму сахара крови.

Поклонники не увидят Филиппа Киркорова до зимы

Как сообщает телеграм-канал Mash, из-за плохого самочувствия Филипп Киркоров поставил на паузу свои выступления. Ближайшие концерты состоятся только в феврале 2026 года. А пока Киркоров вынужден проходить лечение.

Поп-король жалуется на постоянную жажду, у него слабость, стали ватными ноги. К тому же у Филиппа Киркорова нестабильное настроение. Он то раздражителен, то демонстрирует полную апатию и равнодушие к происходящему.

Врачи предписали Филиппу Бедросовичу строгую диету. Но поп-король отказывается ее соблюдать. Это может спровоцировать ухудшение его состояния.

А как же 'Новая волна'?

Ранее Филипп Киркоров в личном блоге анонсировал свое появление на фестивале 'Новая волна' в Казани. Он пройдет с 21 по 26 августа. Филипп Киркоров пообещал поклонникам, что он будет на этом масштабном мероприятии.

Филипп Бедросович при этом продемонстрировал свои снимки в блоге. На одном из них отчетливо видна рана на руке. Она осталась после сильного ожога, который Киркоров получил во время шоу в Санкт-Петербурге.

Филипп Киркоров показал рану на руке. Фото: соцсети Филиппа Киркорова

С чего все началось

Сахарный диабет у Филиппа Киркорова заподозрили после сильного ожога, который он получил, выступая в Санкт-Петербурге. Рана долго не заживала. Медики провели полную диагностику организма.

Тогда-то и стало понятно, что Киркоров серьезно болен. В мае этого года поп-король попал в больницу. Он был вынужден отменить все выступления и концерты.

После проведенного курса лечения Филипп Бедросович вернулся к поклонникам. Этим летом он отметился на нескольких массовых мероприятиях. Но поп-король слишком поторопился. Теперь ему вновь предстоит заняться своим здоровьем вплотную.

Читайте также:

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также