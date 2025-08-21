Стало известно, чем на самом деле заболел Филипп Киркоров: перенес все концерты на февраль 2026-го

Раскрыты подробности состояния певца Филиппа Киркорова. Поп-королю диагностировали диабет второго типа. Он вынужден постоянно принимать препараты для приведения в норму сахара крови.
Поклонники не увидят Филиппа Киркорова до зимы
Поп-король жалуется на постоянную жажду, у него слабость, стали ватными ноги. К тому же у Филиппа Киркорова нестабильное настроение. Он то раздражителен, то демонстрирует полную апатию и равнодушие к происходящему.
Врачи предписали Филиппу Бедросовичу строгую диету. Но поп-король отказывается ее соблюдать. Это может спровоцировать ухудшение его состояния.
А как же 'Новая волна'?
Ранее Филипп Киркоров в личном блоге анонсировал свое появление на фестивале 'Новая волна' в Казани. Он пройдет с 21 по 26 августа. Филипп Киркоров пообещал поклонникам, что он будет на этом масштабном мероприятии.
Филипп Бедросович при этом продемонстрировал свои снимки в блоге. На одном из них отчетливо видна рана на руке. Она осталась после сильного ожога, который Киркоров получил во время шоу в Санкт-Петербурге.
С чего все началось
Сахарный диабет у Филиппа Киркорова заподозрили после сильного ожога, который он получил, выступая в Санкт-Петербурге. Рана долго не заживала. Медики провели полную диагностику организма.
Тогда-то и стало понятно, что Киркоров серьезно болен. В мае этого года поп-король попал в больницу. Он был вынужден отменить все выступления и концерты.
После проведенного курса лечения Филипп Бедросович вернулся к поклонникам. Этим летом он отметился на нескольких массовых мероприятиях. Но поп-король слишком поторопился. Теперь ему вновь предстоит заняться своим здоровьем вплотную.
