Жена Хайдарова — о состоянии Киркорова: "Не может вести привычный образ жизни"

Светлана Сильваши поделилась информацией о самочувствии певца Филиппа Киркорова. Так, поп-короля отечественной сцены жена известного пластического хирурга Тимура Хайдарова встретила на выступлении Димы Билана.

Как отметила Сильваши, Киркоров с трибун поддерживал подопечного Яны Рудковской. И радовался его триумфу. Она также подчеркнула, что Филипп продолжает испытывать боль в руке. И переживает относительно своей недавней травмы.

"Конечно, у него еще болит рука, был большой ожог, это пиротехника и все долго заживает. Плюс он переживает, что не может вести привычный образ жизни, который вел до всего случившегося. Он артист и для него важно оставаться в форме", — отметила Светлана в интервью Woman.ru .

Травму артист получил на концерте в Санкт-Петербурге. Все случилось из-за неполадок с пиротехникой. Она была прикреплена у Филиппа Бедросовича за спиной. В итоге загорелся рукав его куртки. Несмотря на боль, Киркоров продолжал выступать. Сейчас он восстанавливается после ожога.

Мы также писали, что состояние Киркорова на вечеринке Анны Асти вызвало удивление: "Пошатывался, видно, что дурно".

Также он понежничал с Ольгой Бузовой на концерте Билана. Они сидели вместе в вип-ложе и целовались. Пользователи Сети были удивлены тому, что телеведущая оказывала Филиппу Бедросовичу такие знаки внимания.