Александр Добровинский раскрыл правду о состоянии Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров вновь дал общественности повод беспокоиться о себе. Телеграм-канал "Только никому" сообщил, что состояние Филиппа Бедросовича оставляет желать лучшего.

Представители ресурса намекают, что артист неважно выглядел на праздновании 35-летия Анны Asti. Он пошатывался и мыслями словно был где-то далеко.

"Понимаем, что певец еще о-го-го и способен дать фору любому, но невооруженным взглядом видно, что он не запомнит день рождения Асти", — пишут представители телеграм-канала.

Что случилось во время концерта в Санкт-Петербурге

Напомним, что во время выступления Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге в апреле загорелась его куртка. Певец использовал в своем шоу элементы пиротехники.

Все было сделано таким образом, что фейерверк напоминал крылья.

Возгорание случилось в тот момент, когда артиста подняли над сценой.

Несмотря на инцидент, Филипп Бедросович стойко доработал концерт до конца, отделавшись лишь репликой о полученных ожогах.

Однако позже выяснилось, что ситуация более серьезная. Артист получил ожоги второй степени, сопровождавшиеся частичным некрозом кожи. После этого Киркоров был вынужден отменить все свои концерты. В больнице он прошел курс антибактериальной терапии.

Впервые на публике после инцидента Филипп Киркоров появился на церемонии вручения премии телеканала "Муз-ТВ". На мероприятии он выглядел ослабленным и воздержался от общения с прессой.

Затем певец вел свадьбу в Ташкенте в компании ведущих Ксении Собчак и Ивана Урганта. Тогда многие заметили, что рука артиста выглядит почерневшей.