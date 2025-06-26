Александр Добровинский раскрыл правду о состоянии Филиппа Киркорова

Александр Добровинский. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Адвокат поделился, что недавно разговаривал с певцом. Как он чувствует себя на самом деле?

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Певец Филипп Киркоров вновь дал общественности повод беспокоиться о себе. Телеграм-канал "Только никому" сообщил, что состояние Филиппа Бедросовича оставляет желать лучшего.

Представители ресурса намекают, что артист неважно выглядел на праздновании 35-летия Анны Asti. Он пошатывался и мыслями словно был где-то далеко.

"Понимаем, что певец еще о-го-го и способен дать фору любому, но невооруженным взглядом видно, что он не запомнит день рождения Асти", — пишут представители телеграм-канала.

Что случилось во время концерта в Санкт-Петербурге

Напомним, что во время выступления Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге в апреле загорелась его куртка. Певец использовал в своем шоу элементы пиротехники.

Все было сделано таким образом, что фейерверк напоминал крылья.

Возгорание случилось в тот момент, когда артиста подняли над сценой.

Несмотря на инцидент, Филипп Бедросович стойко доработал концерт до конца, отделавшись лишь репликой о полученных ожогах.

Однако позже выяснилось, что ситуация более серьезная. Артист получил ожоги второй степени, сопровождавшиеся частичным некрозом кожи. После этого Киркоров был вынужден отменить все свои концерты. В больнице он прошел курс антибактериальной терапии.

Впервые на публике после инцидента Филипп Киркоров появился на церемонии вручения премии телеканала "Муз-ТВ". На мероприятии он выглядел ослабленным и воздержался от общения с прессой.

Затем певец вел свадьбу в Ташкенте в компании ведущих Ксении Собчак и Ивана Урганта. Тогда многие заметили, что рука артиста выглядит почерневшей.

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Летом ситуацию также прокомментировала представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

"В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения, — рассказала "КП" Екатерина Успенская.

— Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение".

Комментарий Александра Добровинского

О здоровье Филиппа Бедросовича Teleprogramma.org спросила адвоката Александра Добровинского. Певец неоднократно сотрудничал с ним.

"Я с Филиппом Бедросовичем разговаривал недавно. Все хорошо", — сообщил Александр Андреевич.

Cправка

Александр Добровинский — известный адвокат, управляющий партнер московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнеры".

Кандидат юридических наук, победитель конкурса "Лидер года" в номинации "Лучший адвокат России 2003 года".

Принимал участие в резонансных уголовных и гражданских делах крупных бизнесменов, политиков, артистов и спортсменов.

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