Филипп Киркоров госпитализирован в Москве

Поп-король Филипп Киркоров попал в больницу. Как сообщает телеграм-канал Mash , Филипп Киркоров сейчас находится под наблюдением врачей отделения экстренной хирургии частной клиники.

Уточняется, что у Филиппа Киркорова возникли проблемы со здоровьем, которые были спровоцированы недавним сильным ожогом.

Пластический хирург Тимур Хайдаров сообщил, что у Филиппа Киркорова плохо заживает рана. Процесс востановления осложнен тем, что Филипп Киркоров страдает сахарным диабетом.

Медики прикладывают максимум усилий, чтобы как можно скорее поставить Филиппа Киркорова на ноги.

Уточняется, что Филипп Киркоров находится в больнице уже две недели. К врачам он попал практически сразу после своего дня рождения. 30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет.

В этом году он отмечает сорокалетие своей творческой деятельности. Но пока все выступления Филиппа Киркорова приостановлены.

Сильные ожоги Филипп Киркоров получил во время своего шоу в Санкт-Петербурге. На поп-короле загорелась куртка, но он не остановил выступление и обратился за помощью только после концерта.