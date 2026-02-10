"Способна обойтись без опекунов": адвокат Баталовых сделала заявление о дочери пары с ДЦП

6 февраля в Москве состоялось прощание с вдовой народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. Ее не стало в 90 лет. Последние годы Леонтенко провела в тяжелом противостоянии мошенникам, пытавшимся завладеть наследством.

Студия Малахова без Цивина и Дрожжиной

В тот же день в студию программы "Малахов" пришли люди, которые были хорошо знакомы с Гитаной Аркадьевной. На съемках отсутствовали Михаил Цивин и его супруга Наталья Дрожжина.

Наталья Дрожжина в настоящее время отбывает условное наказание сроком четыре года по обвинению в присвоении собственности семьи артиста Алексея Баталова. В последние годы жизни Леонтенко вела напряженную борьбу с этими людьми.

В данный момент Наталья Дрожжина лечится от онкологического заболевания. Состояние здоровья 77‑летней артистки существенно ухудшилось. Ей пришлось пережить пять инсультов, она заметно сбросила вес и порой с трудом может четко формулировать свои мысли.

"Я очень переживаю за Машу"

В студии ток-шоу "Малахов" Елена Старостина зачитала письмо Натальи Дрожжиной. В нем женщина выразила обеспокоенность состоянием Марии Баталовой. Она призналась, что "прикипела" к Маше. Дрожжина отметила, что опеку над ней может взять старшая сестра Надежда, дочь Алексея Баталова от первого брака. Как вариант, Дрожжина предложила, что о Маше должен позаботиться Союз кинематографистов и лично Никита Михалков.

Ответ Марии Баталовой через адвоката

В студии шоу присутствовала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко. Она озвучила, что думает по поводу опекунов и попечителей сама Мария Баталова.

"Мария Алексеевна способна обойтись без опекунов и попечителей. В последний год она все оплачивала, ухаживала за Гитаной Аркадьевной, заказывала продукты, следила за питанием, осуществляла коммунальные платежи. Опека — это кабала", — отметила Татьяна Кириенко.

Она добавила, что Мария намерена добиваться наказания для людей, которые пытались отобрать у нее недвижимость, принадлежащую ей по праву.

"Благодаря маме, Маша может жить в собственной квартире. Сейчас у нее главная цель — засадить этих нелюдей по жизни, отнять у них интернет, чтобы они не могли разливать свои мерзости", — заключила адвокат.

Ранее Татьяна Кириенко рассказывала, что Мария сама занималась организацией похорон мамы. Адвокат опровергла появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что все на себя взял Союз кинематографистов. Это не так.

О кончине Гитаны Лентенко стало известно 4 февраля. Она была второй женой Алексея Баталова. В браке с артистом Гитана прожила 54 года. Свою жизнь она полностью посвятила семье.

