Наследство Гитаны Леонтенко: две квартиры в Москве примерно за 85 миллионов и мастерская Алексея Баталова

Не стало цирковой артистки Гитаны Леонтенко – вдовы актера Алексея Баталова. Последние годы на долю этой 90-летней женщины выпало немало испытаний. Так, Гитана и ее дочь Мария столкнулись с недобросовестными людьми. И это значительно подкосило ее здоровье.

Однако в интервью на программе "Пусть говорят" Гитана признавалась, что теперь может умереть спокойно. Ведь Мария, страдающая ДЦП и передвигающаяся на инвалидной коляске, не останется без средств к существованию.

В ее распоряжении остается однокомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке (стоимость жилья там начинается от 40 миллионов рублей), мастерская Алексея Баталова и доля в четырехкомнатных апартаментах на улице Серафимовича (стоимость такого жилья там также начинается с 45 миллионов).

"Теперь дочь сможет писать статьи, сказки, заниматься тем, что она любит", - отмечала Гитана Леонтенко.

А ведь это имущество могло достаться другим людям, о которых многие СМИ, в том числе Teleprogramma.org, писали на протяжении пары лет.

Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин хотели завладеть имуществом Баталовых

Напомним, в июне 2017 году этот мир покинул народный артист СССР Алексей Баталов. А спустя три года, в сентябре 2020-го года, вокруг его имущества возник громкий скандал.

Гитана Леонтенко, заявила, что их семью обманули актриса Наталья Дрожжина и ее муж, юрист Михаил Цивин. Мол, воспользовавшись их доверием, те присвоили себе часть наследства.

Речь шла о доле в четырехкомнатной квартире, мастерской Баталова, квартире в 1-м Самотечном переулке и более 20 миллионов рублях. По факту этих событий было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как писала Gazeta.ru, расследование показало, что изначально Дрожжина и Цивин действительно оказывали помощь семье Алексея Баталова. С ними были заключены договоры пожизненного содержания, дававшие им право управления наследственным имуществом.

Однако в 2020 году Леонтенко выяснила, что с их счетов исчезли деньги, а недвижимость, включая квартиру в центре Москвы, больше не является собственностью ее и дочери.

Спустя полгода после кончины актера выяснилось, что его вдова оформила документы, по которым права на распоряжение имуществом перешли к Дрожжиной и Цивину.

Позже она заявила следствию, что совершила это под принуждением. Также правоохранители установили, что нотариус Дмитрий Бублий заверял подписи потерпевших, не встречаясь с ними лично.

После начала скандала и следственных действий близкий друг семьи Баталовых Юрий Шерлинг в эфире НТВ публично назвал Дрожжину и Цивина "гробовщиками", которые занимаются профессиональным обманом. Он утверждал, что те входят в целую группу мошенников, специализирующихся на отчуждении имущества у пожилых людей, и что Дрожжина владеет множеством квартир, полученных подобным образом. По его словам, они искусно играли роли, втираясь в доверие к владельцам недвижимости.