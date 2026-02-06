Друг семьи Баталова рассказал, как чувствует себя дочь актера с ДЦП

Вдова Алексея Баталова ушла из жизни, дочь актера, страдающая ДЦП, осталась одна. Как Мария справляется с этой потерей? Рассказал друг семьи Баталовых.

Трагедия в доме Баталова

На днях стало известно о смерти вдовы народного артиста Гитаны Леонтенко. Их дочь, страдающая детским церебральным параличом с детства, потеряла последнего близкого человека.

Друг семьи Владимир Иванов сообщил, что Мария сейчас находится дома и постепенно приходит в себя после тяжелой утраты. Вся жизнь Гитаны Леонтенко в последние годы была посвящена уходу за прикованной к инвалидному креслу дочерью.

Мария сумела взять себя в руки. Осиротевшая женщина сама координирует прощальные мероприятия с помощью доверенных лиц.

"Мария уже более-менее успокоилась после смерти матери. Леонтенко умерла дома. Она взяла организацию похорон на себя, через помощников этим занимается", — рассказал Иванов.

Семейная драма после смерти Алексея Баталова

Знаменитый актер Алексей Баталов покинул этот мир в 2017 году, оставив супругу и наследницу в одиночестве. После кончины прославленного артиста все хлопоты по уходу за Марией взяла на себя Гитана Леонтенко. Судьбы Гитаны Леонтенко заинтересовались журналисты не благодаря ее творческому прошлому, а вследствие трагических обстоятельств, связанных с семейным достоянием.

Вдова артиста и его дочь Мария, имеющая диагноз ДЦП, стали жертвами крупномасштабного обмана. Эта история вызвала огромный общественный резонанс: проблемы с передачей наследства, обеспечение законных интересов нетрудоспособного человека и действия злоумышленников, пытавшихся присвоить собственность семьи, превратились в предмет судебных тяжб и активного обсуждения в средствах массовой информации.

О смерти Гитаны Леонтенко стало известно 5 февраля. Вдове Баталова было 90 лет. Церемония прощания с Гитаной Леонтенко состоится 6 февраля в Москве.

