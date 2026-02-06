Адвокат Баталовых рассказала, кто занимался организацией прощания с его вдовой

Адвокат семьи Баталовых, Татьяна Кириенко, во время прощания с вдовой артиста сделала официальное заявление. Она назвала имя человека, который организовал и оплатил похороны Гитаны Леонтенко. Им оказался самый близкий человек покойной.

Кто оплатил похороны Гитаны Леонтенко?

Адвокат Татьяна Кириенко выступила с заявлением во время прощания с Гитаной Леонтенко. Она опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что расходы, связанные с похоронами вдовы Баталова, на себя взял Союз кинематографистов. Кириенко сообщила, что это не соответствует действительности.