Адвокат Баталовых рассказала, кто занимался организацией прощания с его вдовой

Адвокат семьи Баталовых, Татьяна Кириенко, во время прощания с вдовой артиста сделала официальное заявление. Она назвала имя человека, который организовал и оплатил похороны Гитаны Леонтенко. Им оказался самый близкий человек покойной.
Кто оплатил похороны Гитаны Леонтенко?
Адвокат Татьяна Кириенко выступила с заявлением во время прощания с Гитаной Леонтенко. Она опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что расходы, связанные с похоронами вдовы Баталова, на себя взял Союз кинематографистов. Кириенко сообщила, что это не соответствует действительности.
"Сообщаем официально: вся организация похоронного процесса и все, связанные с этим расходы были полностью взяты на себя Марией Алексеевной Баталовой. Начиная с демонтажа могилы, оформления всех необходимых документов, организации прощания и до мельчайших деталей, включая церковные принадлежности, все оплачивала Мария Баталова со своего расчетного счета", — заявила Кириенко.
Юрист Татьяна Кириенко (на фото справа). Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда прошло прощание с Гитаной Леонтенко?
Прощание с Гитаной Леонтенко прошло 6 февраля в Храме Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище. Проводить вдову Алексея Баталова в последний путь пришли только самые близкие ее люди. Дочь Мария в инвалидной коляске сидела у гроба матери во время отпевания.
По словам знакомых семьи Баталовых, Мария достойно пережила уход из жизни мамы. Она сумела взять себя в руки, заняться организацией похорон. На прощании с Гитаной Мария держалась мужественно, она не дала волю эмоциям.
Мария Баталова на прощании с мамой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
