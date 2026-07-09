Состояние Лерчек резко ухудшилось после восьмого курса химиотерапии

Очередной этап лечения, начавшийся в первых числах июля, осложнился побочными эффектами. Об этом в личном блоге рассказал жених блогера, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

По словам Сквиччиарини, восьмой курс химиотерапии прошел 1 и 2 июля, однако уже на пятый день у Чекалиной начались сильные боли в животе. Он предположил, что негативная реакция организма связана с накоплением химиопрепаратов.

Сейчас состояние блогера поддерживают с помощью медикаментов и средств для восстановления микрофлоры кишечника.

В ближайшее время Валерии предстоит пройти курс таргетной терапии. Сквиччиарини отметил, что во время капельниц блогера часто мучает сильная тошнота из-за высокой токсичности препаратов, даже несмотря на предварительную подготовку с использованием противорвотных средств .

Всего Валерии назначено девять курсов химиотерапии и иммунной терапии, лечение она проходит в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Несмотря на тяжелое состояние, Лерчек продолжает заниматься бизнес-проектами — косметической линией и брендом одежды, что вызывает критику в социальных сетях.

Некоторые пользователи выражают сомнения в достоверности диагноза. В защиту блогера выступила журналистка Надежда Стрелец, которой Чекалина дала откровенное интервью. Стрелец отметила, что вокруг диагноза Валерии развернулась настоящая дискуссия — анализируется каждое видео и появление на публике, обсуждается, как должен выглядеть человек с четвертой стадией рака с множественными метастазами.

Напомним, о диагнозе Лерчек стало известно вскоре после рождения четвертого ребенка — сына Даниэля от Луиса Сквиччиарини, который появился на свет в феврале 2026 года. Сразу после выписки из роддома блогер попала в онкологическую реанимацию.

В марте суд приостановил уголовное дело в отношении Чекалиной по экономическим статьям и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Бывший муж блогера Артем Чекалин, проходивший по тому же делу о выводе за границу более 250 миллионов рублей, был приговорен к семи годам колонии общего режима. Дело в отношении самой Валерии приостановлено до ее выздоровления.