Лерчек показала подросшего сына от аргентинского танцора

В этой же публикации в личном блоге Луис рассказал, что Лерчек приступает к тренировкам по танцам. Возлюбленный блогерши при этом высказал свое восхищение силой и мужеством Лерчек.

«Сегодня у меня тренировка с очень особенной ученицей, с очень сильной женщиной. Вот она здесь. Та дам! Лерчек! Ура», — объявил Луис в кадре.

«Ты что, не хочешь со мной заниматься?» — поинтересовалась вдруг Лерчек у Луиса. «Хочу, конечно! Я сказал ребятам, что у тебя много сил и много энергии», — добавил Луис.

Напомним, не так давно не в меру активной Лерчек заинтересовалась прокуратура. Ведомство после жалоб решило проверить, а не симулирует ли рак Лерчек и сделало соответствующие запросы. Ведь лечение Лерчек проходит в особенных обстоятельствах. Против нее возбуждено уголовное дело. Но его приостановили на фоне тяжелой болезни.

Чтобы Лерчек могла проходить терапию от рака, ее освободили и из-под домашнего ареста. Диагноз: рак желудка четвертой стадии Лерчек поставили в конце февраля, сразу же после того, как она в четвертый раз стала мамой.