Лерчек показала подросшего сына от аргентинского танцора

Лерчек и Луис Сквиччиарини. Фото: соцсети Лерчек

Больная раком Лерчек предстала на руках с маленьким сынишкой.

Больная раком Лерчек решилась показать публике своего грудного сынишку, после появления на свет которого стало известно о ее тяжело диагнозе.

В личном блоге Лерчек поделилась кадрами, на которых предстала с малышом на руках. Рядом с молодой мамочкой и сынишкой запечатлелся папа ребенка, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини. Все трое выглядят очень позитивными и счастливыми.

Лерчек и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини с сыном. Фото: соцсети

В этой же публикации в личном блоге Луис рассказал, что Лерчек приступает к тренировкам по танцам. Возлюбленный блогерши при этом высказал свое восхищение силой и мужеством Лерчек.

«Сегодня у меня тренировка с очень особенной ученицей, с очень сильной женщиной. Вот она здесь. Та дам! Лерчек! Ура», — объявил Луис в кадре.

«Ты что, не хочешь со мной заниматься?» — поинтересовалась вдруг Лерчек у Луиса.

«Хочу, конечно! Я сказал ребятам, что у тебя много сил и много энергии», — добавил Луис.

Напомним, не так давно не в меру активной Лерчек заинтересовалась прокуратура. Ведомство после жалоб решило проверить, а не симулирует ли рак Лерчек и сделало соответствующие запросы. Ведь лечение Лерчек проходит в особенных обстоятельствах. Против нее возбуждено уголовное дело. Но его приостановили на фоне тяжелой болезни.

Чтобы Лерчек могла проходить терапию от рака, ее освободили и из-под домашнего ареста. Диагноз: рак желудка четвертой стадии Лерчек поставили в конце февраля, сразу же после того, как она в четвертый раз стала мамой.

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