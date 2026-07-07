Лерчек показала подросшего сына от аргентинского танцора

Больная раком Лерчек решилась показать публике своего грудного сынишку, после появления на свет которого стало известно о ее тяжело диагнозе.
В личном блоге Лерчек поделилась кадрами, на которых предстала с малышом на руках. Рядом с молодой мамочкой и сынишкой запечатлелся папа ребенка, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини. Все трое выглядят очень позитивными и счастливыми.
Лерчек и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини с сыном. Фото: соцсети
В этой же публикации в личном блоге Луис рассказал, что Лерчек приступает к тренировкам по танцам. Возлюбленный блогерши при этом высказал свое восхищение силой и мужеством Лерчек.
«Сегодня у меня тренировка с очень особенной ученицей, с очень сильной женщиной. Вот она здесь. Та дам! Лерчек! Ура», — объявил Луис в кадре.
«Ты что, не хочешь со мной заниматься?» — поинтересовалась вдруг Лерчек у Луиса.
«Хочу, конечно! Я сказал ребятам, что у тебя много сил и много энергии», — добавил Луис.
Напомним, не так давно не в меру активной Лерчек заинтересовалась прокуратура. Ведомство после жалоб решило проверить, а не симулирует ли рак Лерчек и сделало соответствующие запросы. Ведь лечение Лерчек проходит в особенных обстоятельствах. Против нее возбуждено уголовное дело. Но его приостановили на фоне тяжелой болезни.
Чтобы Лерчек могла проходить терапию от рака, ее освободили и из-под домашнего ареста. Диагноз: рак желудка четвертой стадии Лерчек поставили в конце февраля, сразу же после того, как она в четвертый раз стала мамой.