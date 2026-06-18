Симулирует или борется: три главные версии о раке Лерчек, которые рассорили россиян

Общественность активно обсуждает борьбу Валерии Чекалиной с раком желудка четвертой стадии. На днях выяснилось, что на блогера написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить достоверность ее диагноза.

Причина — активный образ жизни 33-летней Чекалиной на фоне тяжелого лечения, что вызывает подозрения у скептиков. Помимо нее, заявители просят обратить внимание на ее жениха — аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.

Некий источник сообщил журналистам, что сразу несколько москвичей обратились в Гагаринскую прокуратуру. Их смутили снимки Чекалиной в соцсетях, где она одновременно проходит химиотерапию и занимается спортом.

Заявители требуют продолжить судебный процесс, если состояние здоровья позволяет ей такую активность. Документы из прокуратуры уже направлены в суд, который вправе инициировать новую экспертизу.

А в Интернете меж тем активно идут баталии, действительно ли Лерчек больна или искусно имитирует свой страшный диагноз? Давайте порассуждаем.

Онкоцентр Блохина не будет рисковать репутацией

Начнем с того, что Лерчек лечится в онкоцентре Блохина. Станет ли такая уважаемая организация ввязываться в подобную сомнительную авантюру?

Вопрос, конечно, риторический. Ведь репутация – это то, что не вернуть ни за какие деньги.

Существует вероятность, что Лерчек просто действительно очень быстро восстанавливается. Но люди, пережившие такой страшный опыт или имеющие онкобольных друзей и знакомых, говорят, что это просто невозможно. У человека в такой ситуации нет ни на что сил.

