Симулирует или борется: три главные версии о раке Лерчек, которые рассорили россиян

Общественность активно обсуждает борьбу Валерии Чекалиной с раком желудка четвертой стадии. На днях выяснилось, что на блогера написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить достоверность ее диагноза.
Причина — активный образ жизни 33-летней Чекалиной на фоне тяжелого лечения, что вызывает подозрения у скептиков. Помимо нее, заявители просят обратить внимание на ее жениха — аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.
Некий источник сообщил журналистам, что сразу несколько москвичей обратились в Гагаринскую прокуратуру. Их смутили снимки Чекалиной в соцсетях, где она одновременно проходит химиотерапию и занимается спортом.
Заявители требуют продолжить судебный процесс, если состояние здоровья позволяет ей такую активность. Документы из прокуратуры уже направлены в суд, который вправе инициировать новую экспертизу.
А в Интернете меж тем активно идут баталии, действительно ли Лерчек больна или искусно имитирует свой страшный диагноз? Давайте порассуждаем.
Онкоцентр Блохина не будет рисковать репутацией
Начнем с того, что Лерчек лечится в онкоцентре Блохина. Станет ли такая уважаемая организация ввязываться в подобную сомнительную авантюру?
Вопрос, конечно, риторический. Ведь репутация – это то, что не вернуть ни за какие деньги.
Существует вероятность, что Лерчек просто действительно очень быстро восстанавливается. Но люди, пережившие такой страшный опыт или имеющие онкобольных друзей и знакомых, говорят, что это просто невозможно. У человека в такой ситуации нет ни на что сил.
Лерчек. Фото: кадр из шоу «Звезды в джунглях»
Отар Кушанашвили о Лерчек: «При мне постыдитесь говорить про физические нагрузки!»
Об этом уже неоднократно говорил эпатажный журналист Отар Кушанашвили, у которого два года назад выявили четвертую стадию рака сигмовидной кишки с метастазами в печени.
«Но как можно быть настолько скудоумными людьми, чтобы ходить в спортзалы, на вернисажи и выдавать это за проявление индивидуальности болезни?
При мне постыдитесь говорить про физические нагрузки! Конечно, у людей в погонах возникли вопросы. Невозможно при том, что весь организм разрушен, куда-то ходить. Конечно, никто не верит. Вот откуда неприятие этой персоны», — заявил Отар Кушанашвили.
Кстати, Отар говорит, что лечится в том же НИИ Блохина. И он даже спрашивал, знает ли там кто-то о Лерчек. Но ему ответили отрицательно.
Вместе с тем Валерия и Луис называли имя и фамилию лечащего врача блогера - Екатерина Обаревич. А вот ее имя действительно указано на сайте онкоцентра Блохина.
Блогерство как образ жизни
Ну и многие придерживаются версии, что от своей блогерской сути никуда не уйдешь. Лерчек, как настоящий блогер, привыкла «пилить контент» на любой теме и даже монетизировать свою болезнь.
Конечно, на самом деле ей очень страшно от происходящего в ее жизни. Но Лерчек не показывает этого зрителям. И рак стал одной из тем ее блога. Конечно, главенствующей темой.
Ну а ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини во всем поддерживает любимую женщину.
А что об этой ситуации думаете вы? Делитесь в комментариях!
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