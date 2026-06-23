«У меня все отобрали»: больная раком Лерчек получила в подарок бриллианты и сделала признание

В эпоху, когда публичность нередко оборачивается жестким общественным судом, знаменитости особенно остро ощущают полярность реакций аудитории: от безоговорочной поддержки до яростного осуждения. Именно в такой ситуации оказалась Валерия Чекалина (известная как Лерчек). На фоне громких обвинений и сомнений в правдивости ее слов нашлись те, кто решил выразить искреннюю солидарность.
Против Лерчек ополчилось множество интернет‑пользователей: они убеждены, что она бесстыдно искажает факты о раке желудка четвертой стадии — якобы с целью избежать ответственности за незаконный вывод средств за рубеж с использованием поддельных документов.
Тем не менее находятся люди, которые открыто поддерживают 33‑летнюю Валерию Чекалину. Например, предпринимательница Ксения Владыкина, прежде сотрудничавшая с Лерой, преподнесла ей изысканный подарок — кольцо из белого золота с тремя бриллиантами. Украшение изготовили специально для Чекалиной: на его внутренней стороне выгравирована надпись «Лера, живи». Лерчек пришла в восторг от сюрприза.
«Такая красота, спасибо большое! — произнесла она, держа в руках колечко. — У меня все отобрали, буду вот это носить».
Лерчек подарили кольцо с бриллиантами. Фото: соцсети Лерчек
Напомним, на днях прокуратура инициировала повторную проверку Лерчек. Появились подозрения в том, что блогерша может симулировать рак. Все это произошло из-за непомерной активности Лерчек. Борясь с раком, она ходит в спортзал и контролирует производство косметики своего бренда.
Но адвокаты Лерчек тут же сделали заявление о том, что их клиентка говорит правду о своей болезни. Они сообщили, что состояние их подзащитной остается без улучшений. Лера по‑прежнему ведет борьбу с раком желудка четвёртой стадии. 17 июня стали известны итоги очередного медицинского обследования: увы, серьезный недуг не отступил, диагноз подтвердился.
«Мы абсолютно спокойно относимся к инициативе надзорного органа. Рассчитываем, что официальная проверка — это лучший способ окончательно закрыть тему, прекратить хайп, домыслы и теории заговора в прессе», — подчеркнули Третьяковы в социальных сетях.