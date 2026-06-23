«У меня все отобрали»: больная раком Лерчек получила в подарок бриллианты и сделала признание

В эпоху, когда публичность нередко оборачивается жестким общественным судом, знаменитости особенно остро ощущают полярность реакций аудитории: от безоговорочной поддержки до яростного осуждения. Именно в такой ситуации оказалась Валерия Чекалина (известная как Лерчек). На фоне громких обвинений и сомнений в правдивости ее слов нашлись те, кто решил выразить искреннюю солидарность.

Против Лерчек ополчилось множество интернет‑пользователей: они убеждены, что она бесстыдно искажает факты о раке желудка четвертой стадии — якобы с целью избежать ответственности за незаконный вывод средств за рубеж с использованием поддельных документов.

Тем не менее находятся люди, которые открыто поддерживают 33‑летнюю Валерию Чекалину. Например, предпринимательница Ксения Владыкина, прежде сотрудничавшая с Лерой, преподнесла ей изысканный подарок — кольцо из белого золота с тремя бриллиантами. Украшение изготовили специально для Чекалиной: на его внутренней стороне выгравирована надпись «Лера, живи». Лерчек пришла в восторг от сюрприза.