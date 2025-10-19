Соседов усомнился в талантах певицы Зиверт: "Ей дома петь в кругу друзей"

Музыкальный критик Сергей Соседов часто выступает со смелыми заявлениями по поводу современных исполнителей. На этот раз от него досталось певице Зиверт. Чем недоволен Сергей Соседов?
Что сказал Соседов о Зиверт на шоу 'ВИА Суперстар'?
На телеканале НТВ в минувшую субботу в эфир вышел седьмой выпуск второго сезона шоу 'ВИА Суперстар'. На этот раз его участники исполняли современные хиты. Солист группы 'Аракс' выступил с номером, перепев трек певицы Юлии Зиверт 'Мутки'.
Музыкальный критик Сергей Соседов тут же вставил шпильку. Не в адрес участника шоу. От Соседова досталось Юлии Зиверт. Он усомнился в талантах певицы и буквально разнес ее творчество.
"Даже не знаю, что сказать. Что все нашли в этой Зиверт? Ей дома петь в кругу друзей. Мутки, утки, прибаутки — не пойми что", — сказал Сергей Соседов.
Юлия Зиверт. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Кого еще критиковал Соседов на шоу 'ВИА Суперстар'?
От Сергея Соседова в первых эфирах шоу досталось солисткам группы 'Блестящие'. После их выступления критик заявил, что у него сложилось впечатление сценического сумбура. Критиковал Соседов и группу 'Тутси'.
Давал ответ Сергей Соседов телезрителям, которые высказывали претензии по поводу шоу 'ВИА Суперстар'. Мол, это сборище слишком пожилых артистов, у которых уже нет энергии. В беседе с Teleprogramma.org Соседов порекомендовал недовольным проектом слушать Валю Карнавал.
