Соседов усомнился в талантах певицы Зиверт: "Ей дома петь в кругу друзей"

Музыкальный критик Сергей Соседов часто выступает со смелыми заявлениями по поводу современных исполнителей. На этот раз от него досталось певице Зиверт. Чем недоволен Сергей Соседов?

Что сказал Соседов о Зиверт на шоу 'ВИА Суперстар'?

На телеканале НТВ в минувшую субботу в эфир вышел седьмой выпуск второго сезона шоу 'ВИА Суперстар'. На этот раз его участники исполняли современные хиты. Солист группы 'Аракс' выступил с номером, перепев трек певицы Юлии Зиверт 'Мутки'.

Музыкальный критик Сергей Соседов тут же вставил шпильку. Не в адрес участника шоу. От Соседова досталось Юлии Зиверт. Он усомнился в талантах певицы и буквально разнес ее творчество.