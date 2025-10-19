Соседов оценил выступление Елистратова на шоу 'ВИА Суперстар': "Давно ждал"

Музыкальный критик Сергей Соседов строг не ко всем участникам шоу НТВ 'ВИА Суперстар'. У него на проекте явно есть свои фавориты. В их числе, судя по всему, а Алексей Елистратов.
Что сказал Соседов о выступлении Елистратова?
Алексей Елистратов из группы Revolvers вышел на сцену шоу 'ВИА Суперстар' пятым по счету. В субботнем выпуске участники пели современные хиты. Алексей Елистратов исполнил песню своего тезки Леши Свика 'Плакала'.
Сергей Соседов пришел в восторг от вокального и артистического таланта Алексея Елистратова. Он признался, что давно ждал от певца такого сильного номера. Соседов не стеснялся в подборе эпитетов для Елистратова.
"Исполнение абсолютно перфектное, яркое, интонационное, красочное. Леша раскрыл весь свой актерский потенциал. Я давно ждал от тебя драматизма", — сказал Сергей Соседов.
Сергей Соседов на шоу 'ВИА Суперстар'. Фото: НТВ
Кого критиковал Соседов в эфире НТВ
Сергей Соседов в тот вечер был так добр не ко всем. Критику не понравилась песня из репертуара певицы Зиверт — 'Мутки'. Ее исполнил солист группы 'Аракс' Анатолий Алешин.
Соседов дал понять, что не считает Зиверт талантливой девушкой. Он заявил, что петь она должна только дома или в кругу друзей.
Кто покинул шоу 'ВИА Суперстар'?
Шоу 'ВИА Суперстар' покинул Анатолий Алешин. Непростой выбор пришлось сделать певице Наташе Королевой, ведущей проекта. Именно она приняла решение, кто из двух аутсайдеров, группы 'Аракс' или 'Восток', не будет продолжать бороться за победу.
