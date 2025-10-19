Соседов оценил выступление Елистратова на шоу 'ВИА Суперстар': "Давно ждал"

Музыкальный критик Сергей Соседов строг не ко всем участникам шоу НТВ 'ВИА Суперстар'. У него на проекте явно есть свои фавориты. В их числе, судя по всему, а Алексей Елистратов.

Что сказал Соседов о выступлении Елистратова?

Алексей Елистратов из группы Revolvers вышел на сцену шоу 'ВИА Суперстар' пятым по счету. В субботнем выпуске участники пели современные хиты. Алексей Елистратов исполнил песню своего тезки Леши Свика 'Плакала'.

Сергей Соседов пришел в восторг от вокального и артистического таланта Алексея Елистратова. Он признался, что давно ждал от певца такого сильного номера. Соседов не стеснялся в подборе эпитетов для Елистратова.