Тайная жизнь звезды "ВИА Суперстар" Алексея Елистратова – мистика, Гурченко, Соседов и выбор между семьей и сценой

Музыкальное шоу "ВИА Суперстар!" на канале НТВ подошло к экватору. В недавнем выпуске проект едва не покинул солист группы Revoльvers Алексей Елистратов. Но, к счастью, его спасли представители жюри.

Более того, в недавней серии певец удостоился высокой оценки судей. Так, Ирина Понаровская отметила, что Алексей привносит на эстраду доброту, искренность и нежность, чего так не хватает в современном мире.

Наверное, это тот самый случай, когда сценический и реальный образ совпадают. В одном из выпусков Алексей Елистратов вышел на сцену вместе со своим четвероногим любимцем, псом Петей, и исполнил песню Анны Герман "Эхо любви". Кстати, в СМИ артиста называли зоозащитником. И выяснилось, что рядом с ним живет несколько животных.

А еще он спасает старые игрушки, любит поэзию и не мыслит своей жизни без любимой профессии. И именно благодаря этой любви он сумел выдержать музыкальную паузу длиной в 22 года и не впасть в отчаяние.

Подробнее об этом, а также о голосе Гарри Поттера и Фродо из трилогии "Властелин колец", секрете молодости и мистике в своей жизни Алексей Елистратов рассказал в интервью Teleprogramma.org.

"Собаки мои — с непростой судьбой"

— Алексей, многих покорило ваше выступление с песней "Эхо любви", где вы вышли на сцену вместе с псом Петей. Расскажите, пожалуйста, кому пришла такая идея? Не мешал ли вам петь страх, что Петя куда-нибудь убежит?

— Начну с небольшой предыстории. Сегодня рано утром на прогулке, когда я выгуливал Петю, одна женщина узнала его. Мы познакомились, и выяснилось, что зовут ее Анжелика. Она гуляет с собакой, которой 12 лет — возрастной пес. Мы разговорились, и Анжелика призналась в своем страхе: "Как страшно, придет время и моего друга не будет".

А я ей ответил: "Конечно, это страшно, неподъемно тяжело. Но на одну чашу весов вы должны положить все счастье, которое наши подопечные дают нам за свою короткую жизнь, а на вторую ту боль, которая, по сути, не проходит никогда. И я уверен, что первая перевесит".

Она продолжает говорить: "Я больше не хочу никого заводить и не буду". А я настаиваю: "Нет, вы не правы. Может быть, это короткие годы, но вы в это время счастливы. Подумайте об этом". И в этот момент я позвал Петю.

И тут Анжелика с удивлением в голосе произносит : "Подождите, так вы… Вы же были на телевидении". Я говорю: "Да". И моя новая знакомая поясняет: "А мой пес так бы не смог, он бы испугался одного, другого, третьего. А ваш Петя не побоялся ни света софитов, ни громкой музыки, ни большого количества людей. (А вместе с командой там находилось человек 30). Настолько ваш пес доверяет вам".

Боялся ли я, что Петя убежит? Конечно, боялся. Но когда я увидел, как работает команда "ВИА Суперстар!" под руководством Вадима Такменева, я понял, что с этими ребятами можно идти в долгий путь. И можно предложить свое креативное решение номера, костюма, грима, песни, исполнения, режиссуры. И что очень важно, это не останется без ответа.

Однажды я написал Вадиму: "Может, возьмем в один из номеров моего Петю?" Он спросил, кто это. Я ответил, что мой пес. Я выслал ему пару видео, показал, кто такой Петя, какого он размера. Вадим попросил время подумать.

Потом к этому разговору я подключил режиссера нашей команды Андрея. Мол, может, возьмем в какой-то из номеров моего Петю? Он тоже обещал подумать. В общем, они с Вадимом согласились.

Но когда я узнал, что буду петь "Эхо любви", мне стало немножко страшно. Это должно быть определенное настроение, состояние, а тут собака…

— А отвлекаться нельзя…

— Отвлекаться нельзя. Ни мне, ни зрителю, ни собаке. А когда Андрей меня спросил: "Петя же сделает все, как нужно?" — я потерял покой и сон. Это все-таки не дрессированный тигр из циркового шоу Запашных. И я не Ирина Бугримова, чтобы выйти на сцену со львами.

Было всего две репетиции, на которых Петя вел себя совершенно по-разному. И то, что произошло на съемке, — это большое чудо. У меня с Петей тонкая связь. Именно это и сработало. И результат этого вы и увидели.

— Я читала, что вы зоозащитник и у вас дома живет не только Петя…

— У меня было семь собак. Но 14 ноября прошлого года ушел Ричард — вожак стаи. Еще в начале лета ушла наша кошка. Они все у меня возрастные и потихонечку покидают нас.

Собаки мои — с непростой судьбой. Они все с улицы и даже не дотянули бы до приюта, потому что все большого размера. Все замечательные, всех люблю!