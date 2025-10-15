Тайная жизнь звезды "ВИА Суперстар" Алексея Елистратова – мистика, Гурченко, Соседов и выбор между семьей и сценой

Музыкальное шоу "ВИА Суперстар!" на канале НТВ подошло к экватору. В недавнем выпуске проект едва не покинул солист группы Revoльvers Алексей Елистратов. Но, к счастью, его спасли представители жюри.
Более того, в недавней серии певец удостоился высокой оценки судей. Так, Ирина Понаровская отметила, что Алексей привносит на эстраду доброту, искренность и нежность, чего так не хватает в современном мире.
Наверное, это тот самый случай, когда сценический и реальный образ совпадают. В одном из выпусков Алексей Елистратов вышел на сцену вместе со своим четвероногим любимцем, псом Петей, и исполнил песню Анны Герман "Эхо любви". Кстати, в СМИ артиста называли зоозащитником. И выяснилось, что рядом с ним живет несколько животных.
А еще он спасает старые игрушки, любит поэзию и не мыслит своей жизни без любимой профессии. И именно благодаря этой любви он сумел выдержать музыкальную паузу длиной в 22 года и не впасть в отчаяние.
Подробнее об этом, а также о голосе Гарри Поттера и Фродо из трилогии "Властелин колец", секрете молодости и мистике в своей жизни Алексей Елистратов рассказал в интервью Teleprogramma.org.
"Собаки мои — с непростой судьбой"
— Алексей, многих покорило ваше выступление с песней "Эхо любви", где вы вышли на сцену вместе с псом Петей. Расскажите, пожалуйста, кому пришла такая идея? Не мешал ли вам петь страх, что Петя куда-нибудь убежит?
— Начну с небольшой предыстории. Сегодня рано утром на прогулке, когда я выгуливал Петю, одна женщина узнала его. Мы познакомились, и выяснилось, что зовут ее Анжелика. Она гуляет с собакой, которой 12 лет — возрастной пес. Мы разговорились, и Анжелика призналась в своем страхе: "Как страшно, придет время и моего друга не будет".
А я ей ответил: "Конечно, это страшно, неподъемно тяжело. Но на одну чашу весов вы должны положить все счастье, которое наши подопечные дают нам за свою короткую жизнь, а на вторую ту боль, которая, по сути, не проходит никогда. И я уверен, что первая перевесит".
Она продолжает говорить: "Я больше не хочу никого заводить и не буду". А я настаиваю: "Нет, вы не правы. Может быть, это короткие годы, но вы в это время счастливы. Подумайте об этом". И в этот момент я позвал Петю.
И тут Анжелика с удивлением в голосе произносит : "Подождите, так вы… Вы же были на телевидении". Я говорю: "Да". И моя новая знакомая поясняет: "А мой пес так бы не смог, он бы испугался одного, другого, третьего. А ваш Петя не побоялся ни света софитов, ни громкой музыки, ни большого количества людей. (А вместе с командой там находилось человек 30). Настолько ваш пес доверяет вам".
Боялся ли я, что Петя убежит? Конечно, боялся. Но когда я увидел, как работает команда "ВИА Суперстар!" под руководством Вадима Такменева, я понял, что с этими ребятами можно идти в долгий путь. И можно предложить свое креативное решение номера, костюма, грима, песни, исполнения, режиссуры. И что очень важно, это не останется без ответа.
Однажды я написал Вадиму: "Может, возьмем в один из номеров моего Петю?" Он спросил, кто это. Я ответил, что мой пес. Я выслал ему пару видео, показал, кто такой Петя, какого он размера. Вадим попросил время подумать.
Потом к этому разговору я подключил режиссера нашей команды Андрея. Мол, может, возьмем в какой-то из номеров моего Петю? Он тоже обещал подумать. В общем, они с Вадимом согласились.
Но когда я узнал, что буду петь "Эхо любви", мне стало немножко страшно. Это должно быть определенное настроение, состояние, а тут собака…
— А отвлекаться нельзя…
— Отвлекаться нельзя. Ни мне, ни зрителю, ни собаке. А когда Андрей меня спросил: "Петя же сделает все, как нужно?" — я потерял покой и сон. Это все-таки не дрессированный тигр из циркового шоу Запашных. И я не Ирина Бугримова, чтобы выйти на сцену со львами.
Было всего две репетиции, на которых Петя вел себя совершенно по-разному. И то, что произошло на съемке, — это большое чудо. У меня с Петей тонкая связь. Именно это и сработало. И результат этого вы и увидели.
— Я читала, что вы зоозащитник и у вас дома живет не только Петя…
— У меня было семь собак. Но 14 ноября прошлого года ушел Ричард — вожак стаи. Еще в начале лета ушла наша кошка. Они все у меня возрастные и потихонечку покидают нас.
Собаки мои — с непростой судьбой. Они все с улицы и даже не дотянули бы до приюта, потому что все большого размера. Все замечательные, всех люблю!
Алексей Елистратов с Петей. Фото: телеканал НТВ
— В одном из выпусков вы пели песню Алсу "Зимний сон". Вы сами часто видите сны? Верите в вещие сны, в мистику?
— Мне как раз недавно приснился мой Ричард — в облике человека. Какие-то вещи я озвучивать не хочу. Но после этого мне пришлось позвонить моему приятелю, с которым мы не общались лет 26, и за какие-то вещи попросить прощения. Благодаря сну я кое-что осознал.
Бывает, что во время состояния полусна, полуреальности ты понимаешь, что тебе нужно кому-то позвонить, что-то сказать, к чему-то вернуться, закрыть какую-то дверь. Это со мной и произошло.
Ричард еще раз мне снился в нашей старой квартире на Бауманской. Таким образом он ко мне приходил. А сны я вижу часто.
Какие-то из них понимаю, какие-то — не очень. Но в любом случае я понимаю, что есть какая-то другая жизнь и она пересекается с нашей. Два мира, две реальности, и на границе сна и бодрствования происходит наш контакт…
"Я больше 18 лет собираю старые игрушки"
— В видеовизитке к недавнему выпуску зрителям показали, что вы любите старые игрушки…
— Я больше 18 лет собираю старые игрушки, а еще фотографии, фарфор, чугунное литье, бумаги, связанные с историей России, СССР. Люблю живопись, соцреализм. Так что у меня в доме небольшой музей.
Но помимо игрушек, я собираю истории к ним.
— Как к вам попадают эти богатства?
— По-разному. Кто-то мне их дарит, где-то я их приобретаю на каких-то сайтах, нахожу в помойных баках. В общем, путь, который проделывают эти игрушки, разный. Но они приходят ко мне, и я понимаю почему. Потому что мне небезразлична их дальнейшая жизнь…
И, конечно, я бы не хотел, чтобы мою коллекцию выбросили, как это произошло с архивом Любови Петровны Орловой и Григория Александрова. Когда после смерти сына режиссера Дугласа полноправной хозяйкой дома стала его невестка.
И первое, что сделала эта женщина, — так это собрала письма и фотографии пары, переписку с Марлен Дитрих, снимки с Чарли Чаплином, с Мерилин Монро, Кларком Гейблом и выбросила в мусорные баки на Внуковской даче. И все, что удалось вытащить, забрать и спасти соседям, ходит по антикварному рынку.
— А я слышала, что часть архива приобрел Александр Добровинский…
— Не просто часть... Он купил дом во Внуково. И все, что там осталось, сегодня хранит Александр Добровинский. И моя мечта — попасть в дом к Любови Петровне и увидеть все своими глазами.
— Вы озвучивали Фродо и Гарри Поттера. Вас когда-нибудь узнавали по голосу?
— Да. Но не всегда разгадывают, из какой картины он звучит, и какому персонажу принадлежал этот голос. Но когда понимают, что это Гарри Поттер, возникают сложности, потому что со мной тяжело общаться, а уж тем более слушать мои песни. И очень часто встречаются комментарии: "Теперь для нас поет Гарри Поттер или Фродо Бэггинс".
И этот момент отвлекает слушателя от основного, но уже никуда не денешься. Гарри Поттер тоже хочет петь.
"Как можно обижаться на Сережу Соседова?"
— Что вы чувствовали, когда в недавнем выпуске чуть не покинули шоу? Не обижались на жюри?
— У меня с самого начала была четкая и простая установка. Во-первых, я сказал себе ни в коем случае не обижаться. На обиженных воду возят. И если я пришел в этот проект, то должен прожить его счастливо.
У нас есть капитан — Вадим Такменев. У нас есть корабль. Это огромная команда из 150 человек, каждый из которых — большой профессионал. В этом уже нет никакого сомнения. Но зачем бы я сел на корабль, зная, что капитан хочет меня обидеть или унизить? Я изначально доверял и капитану, и команде, и жюри.
Вы понимаете, что это большое счастье — попасть в проект, внутри которого находится Ирина Витальевна Понаровская. Я обожаю ее до беспамятства. Ее мнению и тонкому вкусу доверяю бесконечно.
Или как можно обижаться на Сережу Соседова, зная, какой он профессионал и замечательный журналист? Он мотивирует каждое свое замечание, решение, оценку и подкрепляет сказанное ощущениями, впечатлениями и профессиональным мнением.
Леру я тоже люблю, мы давно знакомы. И если Вадим посадил в кресла жюри всех этих личностей, я должен был понимать, что согласен на все это. Поэтому я иду с ощущением счастья и без малейшей обиды, клянусь!
Я очень прямолинейный человек. И если бы у меня было иное мнение, то я бы сказал о нем прямо.
Алексей Елистратов. Фото: канал НТВ
"Музыка состоит не только из нот, но и из пауз"
— В одном из интервью вы сказали, что привыкли к нестабильности, потому что творчество не предполагает постоянства. А случались ли в вашей жизни такие турбулентные моменты, когда хотелось все бросить?
— Нет, никогда. Во-первых, у меня не было выбора, сомнения или метания. Знаете, как бывает у детей: хочу стать врачом, архитектором, гинекологом, воспитательницей, педагогом. А я же всегда четко понимал, в каком направлении хочу двигаться, и шел к этой цели. Я никогда не изменял своей профессии.
А то, что я взял определенную паузу… Одна моя подписчица очень красиво написала в комментариях: "Музыка состоит не только из нот, но и из пауз". И если бы не пауза, не было бы вашей музыки.
Моя песня была с паузой длиною в 22 года.
Но я не жалею об этой паузе. Потому что если бы ее не было, сегодня бы не было новых песен, нашей беседы, самого проекта. А если бы не было проекта, то и мы бы с вами не познакомились. Проект подарил мне общение с вами, с подписчиками, которые приходят в телеграм-канал.
Все приходят с добром и любовью, с открытым сердцем и душей. Как говорит моя хорошая знакомая Лариса, мастер по бровям: "Моя любимая подписота".
Понимаете, в эти 22 года мне не давали говорить, я был не нужен. Когда тебе на всех радиостанциях постоянно твердят: "Неформат", когда ты не востребован, не нужен собственной стране, это очень страшно. Тем более когда ты живешь и дышишь только своей профессией. Вы живете своей, я — своей.
Я ждал проект "ВИА Суперстар!" 22 года и дождался его. Это мой любимый проект. И до конца своих дней я буду благодарен и говорить спасибо Вадиму Такменеву, команде, всем тем, кто к нему причастен.
— Вы имеете в виду период, когда вы выступали в группе Revoльvers?
— Да. В 1999 году мы собрались, потом последовали три-четыре года популярности, а дальше 22 года затишья и паузы. Но, конечно, мы где-то появлялись, но очень редко. И я что-то записывал раз в пять лет. Но это же не тот результат, который хотелось бы видеть.
Это так же, как и у Людмилы Гурченко — 18 лет невостребованности, тишины и молчания. Но ведь в эти годы она тоже где-то появлялась. И если вы откроете сайт "Кинопоиск", то увидите где. Например, актриса озвучивала Ольгу Бган в картине "Человек родился", хотя могла бы сыграть там сама.
А режиссером ленты выступил муж Людмилы Марковны Василий Ордынский. И когда он не смог отстоять ее в этой картине, она ушла от него. Это общеизвестный факт.
Но ведь тогда не было картин "Старые стены", "Любовь и голуби", "Вокзал для двоих", "Сибириада", которые сделали Людмилу Гурченко Людмилой Гурченко. Это только вторая часть ее жизни — глубокая, с драматичными ролями и шикарными режиссерами.
Если вы прочтете автобиографическую книгу Людмилы Марковны "Аплодисменты", то поймете, что она была абсолютно преданна профессии. Я обожаю Людмилу Гурченко, боготворю ее.
Ее дом — это мое место силы. И у меня дома есть два цветка из ее музея. Один из них — это кактус, который надо редко поливать. И второй цветок, который я люблю и лелею, — это цветок Людмилы Марковны, посаженный ею самой. Он растет в той части квартиры, куда не водят экскурсии.
И вот Олечка, смотритель музея, преподнесла мне такой подарок — часть этого цветка. Теперь он растет в моем доме и охраняет меня.
Алексей Елистратов. Фото: канал НТВ
"И на меньшее я не согласен"
— Алексей, извините, быть может, за бестактный вопрос. Но что у вас происходит в личной жизни?
— Я счастлив сегодня тем, что делаю в творчестве. Я в месяц выдаю по новой песне. Мне через пять минут идти в кадр, чтобы снять новое видео.
Или вы можете представить себе, что такое шесть собак? У меня маме 87 лет, она тоже на моих руках. Но это мой крест, и я несу его пока в одиночестве.
Да и меня просто не хватает ни на какую личную жизнь. Я сегодня пришел с трех мероприятий в двенадцатом часу ночи, выпил таблетку от головы и через десять минут пошел гулять с Петрушей.
А уже в шесть утра был на ногах, потому что мне надо было собрать костюмы, приготовиться к съемке, потом снова погулять с Петрушей и собраться самому.
Я сегодня не готов тратиться ни на что другое. И в этом смысле Людмила Марковна для меня — большой пример и маяк. У нее на первом месте была работа, музыка, творчество, а уже потом все остальное.
Очень хорошо на этот вопрос ответила Мария Шукшина. Ее спросили: "Вот у вас четверо детей от разных союзов. А вы не думали о том, чтобы найти вторую половинку?"
А она сказала: "Нет, я никакая не половинка, я абсолютно целая планета. И если бы я встретила такого спутника жизни, как мой папа, Василий Макарович Шукшин, то никогда бы не упустила его".
У нее есть определенный уровень, эталон. Вот и у меня так же, и на меньшее я не согласен.
Алексей Елистратов. Фото: канал НТВ
— Алексей, Интернет, наверное, врет, что вам 49 лет. Ведь вы выглядите на лет 15 моложе. Как вам это удается?
— Этот вопрос периодически звучит, и я знаю на него ответ. Во-первых, нужно любить эту жизнь, любить каждый день, знать, что он неповторим, что в этом дне дорогие тебе люди. Они делают тебя счастливым.
Но есть и ряд проблем, которые нужно каждый день решать. Но делать это следует любя и легко, потому что без проблем и их решений жить невозможно.
Нельзя никому завидовать. Ведь ты не знаешь, что за то, чему ты завидуешь, человек заплатил такой ценой, которая тебе просто не под силу. Ты априори не можешь заплатить столько же, чтобы это иметь.
И, конечно, спорт. Я 15 лет профессионально занимался легкой атлетикой. Я бегал три месяца в год, спортивные лагеря… Мой дядя был тренером по легкой атлетике, мастер спорта, заслуженный учитель России.
Его очень любили ученики, он дал мне здоровый дух, тело, понимание того, как коммуницировать с людьми. Не через гаджеты, соцсети, как это делают наши зумеры. Я их называю "поколением опущенных голов", поскольку они все время в телефонах. У нас же было живое человеческое общение: прятки, салки, казаки-разбойники. Мы лазили по подвалам, по чердакам, оборудовали на деревьях какие-то домики. И это дорогого стоит.
Следующий пункт — общение с животными. Люди скованы какими-то рамками, ограничены религиозными предпочтениями и другими факторами. А животные — это космос. И делить кошек и собак на грязных животных — это так не по-божески и неумно. Всевышний создал всех одинаково: и кошку, и собаку, и белку, и свинюшку.
Не надо говорить на собаку, что она грязное животное. Ведь человек порой в пять раз грязнее уличной собаки. Возьми ее из холодной улицы домой, облюби, обогрей и чище создания ты не найдешь.
И если кошка приходит к тебе в дом, то это не ты делаешь ее счастливой, это она забирает какую-то часть твоих проблем и болячек на себя.
— В песне Витаса "Звезда", которую вы исполняли в позапрошлом выпуске, поется: "Много лет я себе задавал вопрос, для чего родился на свет, я взрослел и рос". А что бы сами могли ответить на этот вопрос? В чем, на ваш взгляд, смысл жизни?
— Научиться любить бескорыстно, не цепляться за материальное: машины, квартиры, дачи. Мы ничего не заберем с собой туда.
Вы знаете, почему у собаки короткая жизнь? Потому что они приходят на эту землю и уже умеют любить, а мы только учимся это делать.
А вы болеете за Алексея на проекте "ВИА Суперстар!"? Делитесь в комментариях!